Sănătatea se rupe în două: privatul vânează mii de medici și asistente, iar spitalele publice abia deblochează posturile

Peste 8.200 de locuri de muncă au fost scoase la concurs de angajatorii din sănătatea privată de la începutul anului. În același timp, spitalele publice au anunțat doar aproximativ 1.600 de posturi, iar alte 6.800 de poziții aprobate de Guvern vor putea fi ocupate abia după parcurgerea etapelor administrative. România riscă astfel să intre într-o cursă contracronometru pentru medici și asistente, într-o piață în care străinătatea oferă salarii de câteva ori mai mari.

Sistemul medical românesc se află în fața unei situații paradoxale: în timp ce spitalele publice se luptă să-și acopere deficitul de personal, clinicile private își intensifică recrutările, iar angajatorii din străinătate caută exact aceleași categorii de specialiști.

Datele de recrutare arată că, în primele luni ale anului, sectorul medical privat a scos pe piață peste 8.200 de locuri de muncă. Chiar dacă numărul este cu aproximativ 15% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, sănătatea rămâne unul dintre domeniile importante ale recrutării, ocupând locul 12 în clasamentul general.

Situația devine însă mult mai spectaculoasă atunci când este analizată competiția pentru personalul medical român.

Joburile din sănătate oferite în străinătate ocupă locul al cincilea în clasamentul domeniilor care recrutează cel mai activ personal din România. Germania, Irlanda, Franța, Belgia și Italia sunt printre principalele piețe care caută specialiști români.

Iar candidații vizați sunt exact cei de care spitalele românești au nevoie disperată: asistenți medicali, medici diabetologi și de nutriție, cardiologi, medici de familie și specialiști în medicină internă.

România pierde oamenii pe care tocmai încearcă să-i angajeze

Pentru un medic, un asistent medical sau un infirmier, oferta externă poate fi nu doar atractivă, ci și rapid accesibilă. Diferența de venituri explică de ce presiunea asupra sistemului public nu mai vine doar din interior.

În România, media salarială netă indicată pentru un asistent medical din privat este de aproximativ 6.000 de lei, în timp ce pentru un medic ajunge la circa 12.000 de lei.

În străinătate, nivelurile de pornire sunt cu totul altele: un asistent medical poate începe de la aproximativ 2.500 de euro lunar, iar un medic specialist de la 5.000 de euro, venitul putând trece de 10.000 de euro în funcție de specializare, program și forma de colaborare.

Pentru spitalele publice românești, aceasta este o competiție extrem de dificilă.

Mai ales că Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar, după o perioadă în care unitățile medicale au reclamat lipsa oamenilor. Numai că posturile aprobate nu înseamnă automat și medici sau asistente angajate. Procedurile administrative și calendarul de recrutare fac ca primele angajări să fie așteptate abia peste aproximativ o lună.

Cu alte cuvinte, spitalele publice își deschid ușile pentru personal exact în momentul în care privatul și străinătatea îl caută deja.

8.200 de joburi la privat, doar 1.600 în sistemul public

Diferența este uriașă. Conform datelor platformelor de recrutare, instituțiile medicale publice au scos în acest an aproximativ 1.600 de posturi pentru medici, asistenți, infirmieri și personal auxiliar.

În mediul privat, numărul este de peste cinci ori mai mare.

Cele mai căutate posturi sunt cele de asistent medical generalist și asistent medical pentru fizioterapie, dar există oferte și pentru dermatologi, cardiologi, diabetologi, medici de familie, specialiști în medicină internă, stomatologi și tehnicieni dentari.

Clinicile caută însă și personal din zona administrativă: recepționeri, reprezentanți de vânzări sau contabili.

Interesant este că, deși oferta este uriașă, numărul de candidați rămâne relativ limitat. Din cele peste 8,3 milioane de aplicări înregistrate pe piața muncii de la începutul anului, aproximativ 500.000 au vizat domeniul medical.

Pentru joburile din străinătate, numărul aplicărilor a fost de aproximativ 1.200.

Marea problemă pentru spitalele din Iași

Pentru Iași, fenomenul poate deveni și mai sensibil. Județul este unul dintre cele mai importante centre medicale din regiune, cu spitale care nu deservesc doar populația locală, ci primesc pacienți din întreaga Moldovă. În acest context, orice deficit de medici, asistente sau personal auxiliar se poate transforma rapid în presiune pe gărzile existente, timpi mai mari de așteptare și dificultăți în asigurarea continuității serviciilor.

Iar spitalele ieșene nu concurează pentru personal doar cu unitățile medicale din România.

Concurează cu clinicile private, cu spitalele din București și din marile centre universitare, dar și cu Germania, Franța, Belgia, Italia sau Irlanda.

Este o cursă în care diferențele salariale pot cântări decisiv.

În timp ce sistemul public își construiește încă procedurile pentru ocuparea celor 6.800 de posturi deblocate, piața privată și angajatorii externi au deja ofertele în piață.

Iar problema nu mai este doar câți oameni lipsesc din spitale.

Problema este cine va reuși să-i păstreze pe cei care încă mai sunt acolo. Carmen DEACONU