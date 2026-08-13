Primark deschide primul magazin din Iași, în septembrie, la Palas. Data inaugurării, anunțată

- Primark deschide primul magazin din Iași miercuri, 2 septembrie, în ansamblul mixed-use Palas Iași

- Noul magazin se desfășoară pe 3.100 mp, pe două niveluri, și aduce cele mai noi colecții de modă, frumusețe și produse pentru casă

- Magazinul Primark din Iași va crea 115 locuri de muncă pentru comunitatea locală

13 august 2026: Primark anunță deschiderea celui de-al șaptelea magazin din România, miercuri, 2 septembrie, marcând debutul retailerului în județul Iași și un nou pas în extinderea sa la nivel național.

Noul magazin, situat în ansamblul mixed-use Palas Iași, va avea o suprafață de 3.100 de metri pătrați, desfășurată pe două etaje, și va aduce oferta Primark de modă, frumusețe și lifestyle la prețuri accesibile într-unul dintre cele mai mari și dinamice orașe regionale din România. Cel de-al șaptelea magazin Primark din România va crea peste 100 de locuri de muncă pentru comunitatea locală și reprezintă o investiție importantă în regiune.

Clienții vor putea descoperi cele mai recente colecții în materie de modă, alături de spații dedicate produselor de frumusețe și articolelor pentru casă, pentru o experiență completă de cumpărături, în care pot găsi inspirație, stil și valoare pentru orice ocazie. Magazinul va avea 15 case de marcat tradiționale, contribuind la o experiență de cumpărături simplă și eficientă.

Primark se angajează să ofere produse mai sustenabile, accesibile tuturor. În prezent, 74% din articolele de îmbrăcăminte Primark sunt realizate din materiale reciclate sau din surse mai sustenabile, față de 66% în 2024.

Maciej Podwojski, Director ECE, Primark, a declarat: „Deschiderea noului nostru magazin din Iași marchează un nou moment important pentru Primark, după câteva luni intense de dezvoltare în România, în care am deschis noi magazine în Craiova și Sibiu. Fiind unul dintre cele mai mari și dinamice orașe din țară și un important centru economic, academic și cultural, Iași este o alegere firească pentru Primark. Suntem mândri să aducem moda, produsele de frumusețe și lifestyle, precum și articolele esențiale de zi cu zi la prețurile accesibile caracteristice Primark mai aproape de și mai mulți clienți din întreaga țară, creând totodată peste 100 de noi locuri de muncă la nivel local. Așteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm pe clienți în noul nostru magazin din Palas Iași, în luna septembrie.”

Oana Diaconescu, Head of Leasing Retail IULIUS, a declarat: „Deschiderea magazinului Primark este una dintre cele mai importante lansări de retail din ultimii ani, nu doar pentru Palas, ci pentru întreaga regiune de Nord-Est a României, Primark numărându-se printre brandurile cel mai mult așteptate de clienții noștri. Ne bucurăm că, în urma unei colaborări excelente cu echipa Primark și a eforturilor susținute pentru a crea condițiile necesare unui magazin de o asemenea anvergură, am reușit să aducem acest retailer internațional la Iași. Decizia Primark de a deschide primul său magazin din nord-estul României în ansamblul mixed-use Palas Iași reconfirmă atractivitatea și importanța proiectului nostru în regiune, precum și capacitatea sa de a atrage branduri importante, foarte așteptate de comunitatea locală.”

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Despre Primark

Primark a fost fondat pornind de la convingerea că fiecare persoană merită să arate și să se simtă bine, fără a plăti mai mult. Brandul oferă valoare excelentă fără compromisuri, punând la dispoziție modă accesibilă și produse esențiale pentru zi cu zi, create pentru a rezista în timp.

Fondat în Irlanda în 1969, Primark este astăzi un retailer internațional de modă, cu peste 80.000 de angajați în 19 țări din Europa și SUA. Milioane de clienți aleg Primark în fiecare săptămână pentru articole esențiale – precum tricouri și lenjerie – dar și pentru cele mai noi tendințe, toate la prețuri accesibile.

Cu peste 480 de magazine la nivel global și în continuă expansiune, Primark își bazează strategia pe importanța magazinelor fizice, contribuind la revitalizarea zonelor comerciale și la crearea unor experiențe de cumpărături plăcute și sociale. Compania se concentrează pe generarea unui impact pozitiv, prin extinderea duratei de viață a produselor, protejarea mediului și susținerea comunităților implicate în producția articolelor Primark. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul companiei.

Despre Palas Iași

Situat în centrul orașului Iași, în vecinătatea Palatului Culturii, Palas este primul proiect mixed-use dezvoltat în România și reprezintă o investiție de peste 320 de milioane de euro realizată de compania IULIUS. Palas include peste 64.000 de metri pătrați de spații de retail, 270 de magazine, restaurante tematice și cafenele, zonă de food court, hipermarket Auchan, șapte clădiri de birouri clasa A, centru de evenimente, hotel de 4* și un parc de 50.000 mp. Mixul complex de shopping și divertisment din Palas atrage anual peste 22,2 milioane de vizitatori. IULIUS este unul dintre cei mai mari dezvoltatori și operatori de proiecte mixed-use și centre comerciale din România. Portofoliul companiei include peste 320.000 de metri pătrați de spații de retail și peste 240.000 de metri pătrați de spații de birouri clasa A.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro