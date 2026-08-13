Centura Bacăului se închide, iar tot traficul se mută în oraș

Șoferii care tranzitează Bacăul trebuie să se pregătească pentru una dintre cele mai dificile perioade de trafic din această vară. Varianta Ocolitoare Bacău, parte a A7, va fi închisă complet între 17 și 31 august 2026, pentru lucrările de racordare la noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei.

Practic, timp de două săptămâni, traficul care folosea centura va fi împins din nou pe DN2 și prin municipiul Bacău. Măsura vizează întreaga Varianta Ocolitoare Bacău, de la intrarea dinspre Nicolae Bălcescu, la intersecția cu DN2, până la capătul nordic, spre Bogdan Vodă.

Este o închidere care va avea efecte directe asupra traficului din Bacău, într-o perioadă în care orașul va deveni, temporar, un punct obligatoriu pentru numeroși șoferi aflați în tranzit pe relația Moldova.

A7 intră în linie dreaptă

În spatele restricției se află însă un proiect major: racordarea Variantei Ocolitoare Bacău la noile tronsoane ale A7 aflate în execuție. Practic, centura trebuie conectată la autostrada care avansează rapid spre nord, către Pașcani.

Din 17 august, Varianta Ocolitoare dispare temporar din traseele șoferilor, iar DN2 va prelua întregul trafic.

Autoritățile recomandă șoferilor să-și configureze din timp traseele și să se aștepte la ambuteiaje, timpi mai mari de deplasare și aglomerație în municipiul Bacău.

Paradoxal, închiderea centurii poate fi privită și ca semnul că A7 intră într-o etapă decisivă. Bacăul plătește acum prețul unei transformări majore a infrastructurii, pentru ca, în final, traficul greu și cel de tranzit să poată fi preluate de noua autostradă.

Daniel BACIU