* dușurile, robinetele, jacuzzi-urile și instalațiile de apă ale hotelurilor pot deveni, în anumite condiții, locuri în care se dezvoltă o bacterie capabilă să provoace o formă severă de pneumonie * în plin sezon de concedii și piscine, DSP Iași le cere administratorilor să respecte un plan special de prevenție

Nu se vede cu ochiul liber și nu schimbă neapărat aspectul apei. Legionella este bacteria care poate ajunge în organism prin particulele foarte fine de apă pe care le respirăm la duș sau în apropierea unui jacuzzi. Direcția de Sănătate Publică Iași a publicat 15 măsuri pentru hoteluri, pensiuni, piscine și alte structuri de cazare, tocmai în perioada în care astfel de instalații sunt intens folosite.

Pericolul nu vine de la duș în sine, ci din particulele de apă

Numele ei, Legionella, spune puține celor mai mulți dintre turiști. Mai important este însă unde poate apărea și cum se transmite. Bacteria se poate dezvolta în instalațiile de apă ale clădirilor, în capetele de duș și robinete, în jacuzzi, fântâni decorative, sisteme complexe de conducte și turnuri de răcire. Oamenii se îmbolnăvesc cel mai frecvent după ce inspiră picături microscopice de apă care conțin bacteria.

Legionella poate provoca boala legionarilor, o formă severă de pneumonie. În general, infecția nu se transmite de la o persoană la alta, iar simplul contact cu apa nu înseamnă automat îmbolnăvire. Riscul apare mai ales atunci când bacteria reușește să se multiplice într-o instalație și apoi apa contaminată este pulverizată sub formă de aerosoli.

Atenție la hoteluri, dușuri și jacuzzi

Apa care stă mult timp în conducte, circulația redusă, depunerile din instalații și temperaturile favorabile pot ajuta bacteria să se multiplice. Legionella se dezvoltă mai ușor în intervalul aproximativ 25-45°C, mai ales atunci când există biofilm în conducte sau o cantitate insuficientă de dezinfectant.

Din acest motiv, o cameră de hotel care a rămas neocupată mult timp nu ridică doar problema obișnuită a curățeniei. DSP Iași recomandă ca, în camerele nefolosite, robinetele și dușurile să fie pornite cel puțin o dată pe săptămână și obligatoriu înainte de sosirea unor noi clienți. Capetele de duș și robinetele trebuie, de asemenea, curățate și ferite de depunerile de piatră.

Jacuzzi-urile și piscinele cu hidromasaj necesită și mai multă atenție. Apa caldă și jeturile care produc permanent aerosoli creează condiții în care Legionella se poate transmite dacă instalația nu este întreținută corect.

DSP Iași: apa caldă între 50 și 60 de grade

Planul publicat de DSP Iași este adresat deținătorilor de hoteluri, moteluri, pensiuni, cămine, piscine și altor structuri similare. Una dintre principalele măsuri este menținerea apei calde în circulație la o temperatură de 50-60°C. Apa rece ar trebui menținută sub 20°C, pe cât posibil.

Administratorii trebuie să verifice rezervoarele și instalațiile, să curețe periodic filtrele, să dezinfecteze sistemele după anumite lucrări și să țină evidența zilnică a temperaturii, pH-ului și concentrației de clor. Pentru jacuzzi și piscinele cu hidromasaj, DSP recomandă menținerea unei concentrații de clor sau brom de 2-3 mg/l și verificarea acesteia, împreună cu pH-ul, de cel puțin trei ori pe zi.

Tot în cazul spa-urilor, cel puțin jumătate din apă ar trebui înlocuită zilnic, filtrele de nisip trebuie spălate în fiecare zi, iar întregul sistem curățat și dezinfectat săptămânal.

Teona SOARE