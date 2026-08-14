Dezastru silvic, la Todirești!

* zeci de copaci au fost puși la pământ pe doar 1.400 metri pătrați! * prejudiciu de peste 100.000 de lei

Descoperire șocantă în județul Iași! O suprafață de numai 0,14 hectare de pădure din comuna Todirești a ascuns un adevărat dezastru silvic. Zeci de arbori, în special stejari și alte specii valoroase, au fost tăiați, iar o parte din materialul lemnos a dispărut. Prejudiciul total se apropie de 103.000 de lei.

Controlul a fost făcut pe 11 august 2026, după o sesizare, de reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava, împreună cu polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași și reprezentanți ai Gărzii de Mediu Iași.

Deși verificarea a fost doar parțială și a vizat o suprafață extrem de mică, rezultatul este uluitor: 54 de arbori au fost tăiați, volumul lemnului depășind 74 de metri cubi.

54 de arbori dispăruți. Stejarii, printre victime

Majoritatea arborilor tăiați erau stejari sau alte specii valoroase. Numai prin tăierea fără drept, paguba calculată ajunge la 48.166 de lei.

Dar prejudiciul nu se oprește aici.

Specialiștii au calculat și valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii – 33.716 lei. Astfel, prejudiciul total rezultat în urma tăierilor ajunge la 81.882 de lei fără TVA, respectiv 99.077 de lei cu TVA.

Iar situația devine și mai gravă când este luat în calcul materialul lemnos furat.

Valoarea pagubei produse prin furtul materialului lemnos este estimată la încă 21.055 de lei fără TVA.

În total, pierderile constatate prin tăierea și furtul arborilor ajung la aproximativ 103.000 de lei.

Potrivit Gărzii Forestiere, valoarea prejudiciului rezultat din tăierea arborilor depășește de 500 de ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Dosare penale pentru tăieri și furt

Autoritățile nu au lăsat cazul la nivelul unei simple constatări administrative. Au fost depuse sesizări penale atât pentru tăierea fără drept a arborilor, cât și pentru furtul materialului lemnos.

Tăierea fără drept a arborilor din fondul forestier național este infracțiune, indiferent dacă pădurea este publică sau privată.

În cazul în care prejudiciul depășește pragul prevăzut de lege, fapta poate fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Cercetările sunt acum în desfășurare, urmând să stabilească cine sunt făptuitorii și în ce împrejurări au fost tăiați și sustrași arborii.

Controlul va fi extins

Un detaliu important poate schimba însă dimensiunea reală a cazului.

Pădurea verificată nu avea asigurată paza printr-un ocol silvic. Din acest motiv, autoritățile au întocmit un proces-verbal de contravenție și au dispus încheierea unui contract pentru asigurarea serviciilor silvice.

După preluarea întregii suprafețe în pază de către un ocol silvic acreditat, controlul va fi extins asupra întregii proprietăți.

Iar dacă pe suprafața verificată, de numai 0,14 hectare, au fost descoperiți 54 de arbori tăiați, verificarea întregii păduri ar putea scoate la iveală și alte nereguli.

Autoritățile transmit, totodată, un avertisment ferm proprietarilor de păduri: asigurarea serviciilor silvice nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru prevenirea unor pierderi uriașe provocate de furtul de masă lemnoasă.

Daniel BACIU