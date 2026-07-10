Centrele comerciale nu mai încearcă să atragă doar cumpărători. Ele propun experiențe, expoziții, spectacole, locuri de joacă și activități educative. Copilul devine motivul ieșirii, iar restul familiei devine public pentru restaurante, magazine și reclame.

Datele din 2026 arată că 55% dintre românii din marile orașe merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. Membrii Generației Z petrec în medie 177 de minute la o singură vizită, iar cheltuiala medie declarată a ajuns la 383 de lei. Studiul a inclus și respondenți din Iași. Totodată, 64% dintre participanți au declarat că au cumpărat un produs după ce au văzut o reclamă în interiorul centrului comercial.

Aceste cifre explică de ce activitățile gratuite sunt importante pentru operatorii comerciali. Accesul la expoziție nu costă, însă familia rămâne în spațiu, cumpără apă, mănâncă, intră în magazine sau prelungește ieșirea cu un film.

O soluție comodă, dar nu o tabără adevărată

Evenimentele de la Mall Moldova și Palas au o componentă educativă și pot oferi copiilor câteva ore plăcute. Realitatea virtuală poate stârni curiozitatea, dinozaurii pot deschide discuții despre istoria Pământului, iar teatrul îi poate apropia pe cei mici de povești și literatură.

Problema apare atunci când mallul nu mai este una dintre variantele vacanței, ci devine varianta principală. O tabără înseamnă autonomie, timp petrecut în natură, relații construite cu alți copii și desprinderea temporară de rutina familiei. Mallul oferă o experiență scurtă, atent organizată, dar copilul rămâne permanent însoțit de vitrine, ecrane, meniuri și mesaje comerciale.

Pentru familiile din Iași, aceste evenimente sunt utile și, de multe ori, bine-venite. Ele arată însă și o schimbare a orașului: joaca, cultura și explorarea sunt preluate tot mai mult de centrele comerciale. Când cele mai vizibile activități pentru copii se află în malluri, întrebarea nu este dacă acestea sunt bune sau rele, ci ce alternative la fel de atractive oferă orașul în parcuri, biblioteci, muzee, baze sportive și cartiere.

Mallurile pot salva o după-amiază de vacanță. Nu ar trebui însă să înlocuiască vacanța însăși. Tania DAMIAN