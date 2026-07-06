Poli Iași a murit! Trăiască CSM Iași 2020!

* fiind un club de drept public, CSM Iași 2020 nu poate promova în Superligă în actuala formă de organizare * pentru a avea drept de promovare, clubul va trebui să-și modifice statutul juridic și să îndeplinească toate condițiile impuse de regulamentele Federației Române de Fotbal și ale Ligii Profesioniste de Fotbal

Un capitol s-a închis, iar altul începe. După ani de crize financiare, insolvențe, conflicte și incertitudine, Consiliul Local Iași a luat una dintre cele mai importante decizii din istoria fotbalului local. ACSM Politehnica Iași, în forma în care suporterii au cunoscut-o în ultimii ani, dispare practic din prim-plan, iar locul său în Liga a II-a este preluat de CSM Iași 2020.

În ședința extraordinară de luni, 6 iulie, consilierii municipali au aprobat, cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 3 voturi împotrivă, transferul definitiv către Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 al activității sportive, al locului de participare în Liga a II-a și al tuturor drepturilor federative sportive deținute de ACSM Politehnica Iași.

Practic, echipa care va reprezenta municipiul în sezonul 2026-2027 va evolua sub umbrela CSM Iași 2020, în timp ce actuala structură asociativă a Politehnicii rămâne fără principalul său activ: dreptul de participare în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal.

CSM Iași 2020 nu poate promova în Superligă

Totuși, noul început vine și cu o limitare majoră. Fiind un club de drept public, CSM Iași 2020 nu poate promova în Superligă în actuala formă de organizare. Pentru a avea drept de promovare, clubul va trebui să-și modifice statutul juridic și să îndeplinească toate condițiile impuse de regulamentele Federației Române de Fotbal și ale Ligii Profesioniste de Fotbal.

În ceea ce privește ACSM Politehnica Iași, perspectivele sunt extrem de sumbre. Clubul ar putea continua, teoretic, în competițiile județene, însă lipsa resurselor și pierderea echipei de seniori îl împing tot mai aproape de faliment, ceea ce ar închide încă un episod dureros din istoria fotbalului ieșean.

Marca „FC Politehnica 1945” revine în proprietatea companiei Zecro

Nici povestea mărcii istorice nu se încheie aici. Marca „FC Politehnica 1945”, utilizată între 11 iulie 2018 și începutul anului 2025, iar ulterior, din 4 iulie 2025 până în prezent, de ACSM Politehnica Iași, revine în proprietatea companiei Zecro, care a cumpărat-o în februarie 2025 pentru 85.455 de euro.

Astfel, fotbalul ieșean intră într-o nouă eră. O eră în care CSM Iași 2020 pornește la drum cu misiunea dificilă de a recâștiga încrederea suporterilor și de a reconstrui un club competitiv, în timp ce numele Politehnica riscă să rămână, cel puțin pentru moment, doar o filă de istorie și un simbol al unor vremuri care au apus. Daniel LEONTE