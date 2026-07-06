Se mișcă A8! Constructorii italieni intră oficial pe ultimul tronson spre Ungheni

* traseul vizează ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii A8 Târgu Mureș - Iași - Ungheni, dar și o premieră absolută: primii kilometri de autostradă care vor trece dincolo de Prut, în Republica Moldova * atenția se concentrează și asupra unui segment strategic de 2,77 kilometri între nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, unde lucrările sunt deja într-un stadiu avansat

Compania Națională de Investiții Rutiere a dat oficial startul unei noi etape în unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România: Tronsonul 4 al Autostrăzii „Unirii” (A8) intră în faza de proiectare, după emiterea Ordinului de începere, cu data de 24 august 2026 ca moment-cheie al demarării efective.

Este o mișcare care confirmă accelerarea unuia dintre cele mai ambițioase șantiere rutiere ale României, în care tronsoanele 1, 3 și 4, cu o lungime cumulată de aproximativ 60 de kilometri, vor intra simultan în etapa de proiectare, finanțate prin mecanismul european SAFE.

Primii kilometri de autostradă care vor trece dincolo de Prut

Contractul pentru tronsonul 4 a fost semnat pe 2 iulie cu un consorțiu italian de forță – Itinera S.p.A., Saipem S.p.A. și ICM S.p.A. – o asociere cu experiență internațională solidă în proiecte de infrastructură de amploare.

Traseul vizează ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii A8 Târgu Mureș - Iași - Ungheni, dar și o premieră absolută: primii kilometri de autostradă care vor trece dincolo de Prut, în Republica Moldova.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt dedicate proiectării, iar 36 de luni execuției propriu-zise a lucrărilor. În acest interval, atenția se concentrează și asupra unui segment strategic de 2,77 kilometri între nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, unde lucrările sunt deja într-un stadiu avansat.

Tunel de 1.760 metri, pe traseu

Pe traseu vor fi realizate lucrări de infrastructură de amploare, greu de ignorat chiar și la nivel regional: 14 poduri și pasaje, două tuneluri – dintre care unul va avea 1.760 de metri – și două noduri rutiere majore, inclusiv un punct de legătură de perspectivă cu Spitalul Regional și Aeroportul Internațional Iași.

În ansamblu, proiectul consolidează ideea unei autostrăzi care nu mai este doar o promisiune, ci intră tot mai clar în zona concretului, cu pași administrativi decisivi și cu o arhitectură de infrastructură care va schimba radical conectivitatea Moldovei cu restul țării și, în premieră, cu Republica Moldova.

Daniel BACIU