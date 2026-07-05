Concord Iași Open. Rezultatele de duminică și programul zilei de luni

Duminică au debutat calificările la Concord Iași Open – Powered by MET, turneu de categorie ATP Challenger 100 dotat cu premii totale de 160.680 de euro. În prima zi a calificărilor s-au disputat 11 partide, în care au fost angrenați și șapte jucători români.

Ștefan Haită, în turul decisiv al calificărilor

Dintre cei șapte reprezentanți ai țării noastre, doar Ștefan Horia Haită a reușit victoria și a avansat în turul decisiv al calificărilor.

Ștefan Horia Haită (19 ani), favorit 11 în calificări, a câștigat duelul românesc cu tânărul Luca Marc (16 ani), scor 6-0, 6-0 și va juca luni pentru un loc pe tabloul principal cu cehul David Poljak (CZE).

Luca Frunză, 17 ani, beneficiar al unui wild-card, venit din precalificări, a fost învins de indianul Nitin Kumar Sinha, favorit 12, scor 6-4, 6-0, în timp ce Matei Partal, 17 ani, câștigătorul turneului de precalificări, a fost eliminat de algerianul Samir Hamza Reguig, favorit 8, scor 6-3, 6-1.

Tot din precalificări a primit un wild-card și Matei Vârbanciu, 19 ani, acesta fiind învins de favoritul 3, suedezul Olle Wallin, scor 6-0, 6-3.

La rândul său, Daniel Uță, 19 ani, a cedat în primul tur al calificărilor în fața indianului Prajwal Dev, favorit 7, scor 6-2, 3-6, 2-6.

Favorit 9 în calificări, Dragoș Nicolae Cazacu, 22 de ani, a părăsit și el competiția de la Iași, fiind eliminat de cehul Jiri Cizek, scor 7-6 (3), 6-1. Cazacu a condus cu 5-1 în primul set, dar cehul a revenit spectaculos și s-a impus în tie-break.

Radu Papoe și Ștefan Paloși joacă luni în primul tur

Luni, 6 iulie, sunt programate 11 meciuri la Concord Iași Open, cu începere de la ora 13.30. Șase sunt din turul decisiv al calificărilor, iar cinci din primul tur de simplu.

Luni vor debuta în primul tur Radu Mihai Papoe (23 de ani, locul 358 ATP) și Ștefan Paloși (26 de ani, 411 ATP).

Papoe îl va întâlni pe Lautaro Midon, din Argentina, locul 230 ATP, iar Paloși îl va întâlni pe cehul Zdenek Kolar, favorit 8, numărul 154 mondial, campion la Iași în 2021, la ediția a 2-a.

Pe tabloul de simplu mai sunt trei români: Cezar Crețu (272 ATP), Filip Jianu (278 ATP) și Gabriel Ghețu (723 ATP).

Șapte rom âni pe tabloul de dublu

Pe tabloul de dublu sunt șapte jucători români, trei din cele opt perechi prezente la start fiind sută la sută românești.

Ieșeanul Cezar Crețu, campion în 2024 la dublu, alături de Bogdan Pavel, va concura anul acesta alături de Ștefan Paloși, cei doi urmând să joace în primul tur cu perechea indiană Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha.

O altă pereche română, formată din Gabriel Ghețu și Ștefan Horia Haită, va întâlni în primul tur cuplul favorit 3 format din germanul Tim Ruehl și olandezul Mick Veldheer.

În acest an, Bogdan Pavel va face pereche la dublu cu Alexandru Jecan, fiind favoriți 4, iar adversarii din primul tur vor fi indienii Vijay Sundar Prashanth și Ramkumar Ramanathan.

Al șaptelea român de pe tabloul de dublu, Victor Vlad Cornea, va juca la Baza Sportivă Ciric alături de moldoveanul Radu Albot. Acesta din urmă a concurat și la simplu, în calificări, fiind favorit 2, dar a fost eliminat de brazilianul Marcelo Zormann.

Turneul este prevăzut cu 100 de puncte ATP și are premii totale în valoare de 160.680 de euro.

Directorul turneului de la Iași este Andrei Pavel, iar deținătorul licenței ”Iași Open” este Andrei Oriță.

După turneul masculin, în perioada 12-19 iulie se va desfășura la Iași WTA-ul 250 ”UniCredit Iași Open”, directorul de concurs fiind Daniel Dobre.

În primele trei zile ale turneului, duminică, luni și marți (5-7 iulie), intrarea va fi liberă, iar tichetele gratuite pot fi achiziționate de pe Entertix.ro. Pentru următoarele zile de concurs (8-12 iulie), iubitorii tenisului pot cumpăra bilete de pe platformele Entertix.ro și Iabilet.ro.

De asemenea, la turneul feminin UniCredit Iași Open (12-19 iulie), intrarea în primele două zile (12-13 iulie) va fi liberă, iar tichetele gratuite vor fi achiziționate de pe Entertix.ro.

Pentru următoarele zile de concurs (14-19 iulie), biletele pot fi cumpărate de pe Entertix.ro și Iabilet.ro.

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Rezultatele complete înregistrate duminică, 5 iulie, în primul tur al calificărilor:

[Alt] Marcelo Zormann (BRA) - [2] Radu Albot (MDA) 2-6, 6-1, 6-4

[3] Olle Wallin (SWE) vs [WC] Matei Vârbanciu (ROU) 6-0, 6-3

[4] Alex Marti Pujolras (ESP) - [Alt] Vijay Sundar Prashanth (IND) 6-2, 6-3

[7] S D Prajwal Dev (IND) - [Alt] Daniel Uță (ROU) 2-6, 6-3, 6-2

[8] Samir Hamza Reguig (ALG) - [WC] Matei Marius Partal (ROU) 6-3, 6-1

Jiri Cizek (CZE) vs [9] Dragoș Nicolae Cazacu (ROU) 7-6 (3), 6-1

[10] Maximilian Neuchrist (AUT) - [Alt] Ramkumar Ramanathan (IND) 6-4, 6-1

[11] Ștefan Horia Haită (ROU) - [WC] Luca Marc (ROU) 6-0, 6-0

[12] Nitin Kumar Sinha (IND) - [WC] Luca Frunză (ROU) 6-4, 6-0

[6] [Alt] Alexander Donski (BUL) - [Alt] Erik Grevelius (SWE) 6-2, 6-4

David Poljak (CZE) - [5] Alexander Binda (ITA) 5-7, 6-3, 6-4

Programul meciurilor de luni, 6 iulie:

Center Court - start 13:30

Qualifying Final - [1] Mathys Erhard (FRA) vs [12] Nitin Kumar Sinha (IND)

Qualifying Final - David Poljak (CZE) vs [11] Stefan Horia Haita (ROU)

Not Before 18:00

[WC] Radu Mihai Papoe (ROU) vs Lautaro Midon (ARG)

[WC] Stefan Palosi (ROU) vs [8] Zdenek Kolar (CZE)

Court 5 - start 13:30

Qualifying Final - [4] Alex Marti Pujolras (ESP) vs [8] Samir Hamza Reguig (ALG)

Qualifying Final - [6] [Alt] Alexander Donski (BUL) vs Jiri Cizek (CZE)

Not Before 16:30

[Alt] Maks Kasnikowski (POL) vs Federico Cina (ITA)

Followed By

Genaro Alberto Olivieri (ARG) vs Taro Daniel (JPN)

Court 6 - start 13:30

Qualifying Final - [Alt] Marcelo Zormann (BRA) vs [7] S D Prajwal Dev (IND)

Qualifying Final - [3] Olle Wallin (SWE) vs [10] Maximilian Neuchrist (AUT)

Not Before 16:30

Jerome Kym (SUI) vs [NG] Thomas Faurel (FRA)

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Meciurile din primul tur la dublu:

[1] Siddhant Banthia (IND) / Alexander Donski (BUL) vs Inigo Cervantes (ESP) / Denys Molchanov (UKR)

Radu Albot (MDA) / Victor Cornea (ROU) vs Sergio Martos Gornes (ESP) / Szymon Walkow (POL)

[3] Tim Ruehl (GER) / Mick Veldheer (NED) vs [WC] Gabriel Ghetu (ROU) / Stefan Horia Haita (ROU)

Arjun Kadhe (IND) / Marcelo Zormann (BRA) vs Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE)

S D Prajwal Dev (IND) / Nitin Kumar Sinha (IND) vs [WC] Cezar Cretu (ROU) / Stefan Palosi (ROU)

Vijay Sundar Prashanth (IND) / Ramkumar Ramanathan (IND) vs [4] Alexandru Jecan (ROU) / Bogdan Pavel (ROU)

Zdenek Kolar (CZE) / Maximilian Neuchrist (AUT) vs Ivan Sabanov (SRB) / Matej Sabanov (SRB)

Szymon Kielan (POL) / David Poljak (CZE) vs [2] Karol Drzewiecki (POL) / Piotr Matuszewski (POL)