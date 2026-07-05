* ieșenii și turiștii pot redescoperi orașul, în fiecare sâmbătă de vară, la bordul tramvaielor istorice AEG și ITB * ele vor circula alternativ pe traseul Târgu Cucu – Piața Unirii – Copou

Compania de Transport Public Iași readuce în circulație, pe perioada verii, două dintre cele mai îndrăgite tramvaie istorice ale orașului: AEG și ITB. Garniturile vor circula alternativ, doar în zilele de sâmbătă, oferind ieșenilor și turiștilor o experiență aparte pe unul dintre cele mai frumoase trasee urbane din Iași.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CTP Iași, Carmen Ghercă, cursele vor avea loc în fiecare sâmbătă, până pe 5 septembrie, între orele 17:00 și 20:00. Tramvaiele vor pleca din rondul Târgu Cucu la orele 17:00, 18:00 și 19:00.

Traseu prin centrul Iașului și zona Copou

Tramvaiele istorice vor circula pe traseul Târgu Cucu – Piața Unirii – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Universitatea Agronomică și retur. Practic, călătorii vor putea parcurge una dintre cele mai recognoscibile axe ale orașului, de la centrul vechi spre Copou, într-un tramvai care păstrează atmosfera altor vremuri.

Traseul este unul potrivit atât pentru ieșeni, cât și pentru vizitatori. Piața Unirii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Copoul și zona Agronomiei fac parte din memoria afectivă a Iașului, iar o plimbare cu un tramvai de epocă transformă o simplă cursă într-o mică experiență de oraș.

O plimbare de vară cu istorie

„Începând din această sâmbătă, vă invităm la o experiență specială prin Iași la bordul unor tramvaie care au scris istoria transportului public, AEG și ITB”, a transmis Carmen Ghercă, purtătorul de cuvânt al CTP Iași.

Cele două tramvaie vor circula prin rotație. Într-o sâmbătă va fi introdus pe traseu tramvaiul AEG, iar în următoarea va circula tramvaiul ITB. Cursele sunt gândite ca o invitație la redescoperirea orașului, dar și ca o formă de valorizare a patrimoniului tehnic al transportului public ieșean.

Iașul, văzut altfel din tramvai

Revenirea tramvaielor istorice pe traseu adaugă un element de farmec programelor de weekend din Iași. Pentru copii, poate fi o întâlnire cu un mijloc de transport pe care nu îl văd în circulația obișnuită. Pentru adulți, poate fi o întoarcere nostalgică spre un Iași mai lent, mai atent la detalii și mai apropiat de povestea propriilor străzi.

Cursele speciale pot deveni și un punct de atracție pentru turiștii care ajung vara în Iași. În locul unei simple plimbări prin oraș, aceștia pot vedea centrul și Copoul dintr-un tramvai istoric, pe un traseu care leagă repere importante ale orașului.

Programul curselor speciale

Tramvaiele istorice AEG și ITB vor circula în fiecare sâmbătă, până pe 5 septembrie, între orele 17:00 și 20:00. Plecările sunt programate din rondul Târgu Cucu la orele 17:00, 18:00 și 19:00.

Traseul anunțat de CTP Iași este Târgu Cucu – Piața Unirii – Universitate – Rond Copou, cu retur pe același parcurs.

Dan DIMA