Infarctul lovește tot mai mulți tineri. Cele 4 semne care nu trebuie ignorate

Infarctul nu mai este de mult o problemă rezervată vârstnicilor. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă și avertizează că tot mai mulți oameni tineri ajung să sufere un infarct, uneori fără să recunoască semnele periculoase. Aproape unul din zece cazuri apare la persoane cu vârsta sub 40 de ani, susține medicul.

Mesajul este cu atât mai important cu cât simptomele nu sunt întotdeauna cele „clasice”. Durerea puternică în piept, cu senzație de presiune sau strângere și iradiere spre umărul ori brațul stâng, este unul dintre cele mai cunoscute semnale. Dar infarctul se poate ascunde și în spatele unor simptome aparent banale.

Ciuhodaru atrage atenția asupra a patru categorii de semne de alarmă: durerea toracică, simptomele digestive, durerile osteo-articulare și manifestările respiratorii.

Greața, vărsăturile, durerile abdominale sau arsurile epigastrice pot fi puse ușor pe seama unei probleme digestive. Durerea de gât, braț, umăr sau spate poate fi confundată cu o problemă musculară. Lipsa de aer, palpitațiile, amețeala, leșinul, oboseala bruscă ori transpirațiile abundente pot părea, la rândul lor, simptome fără legătură cu inima.

Tocmai această confuzie poate costa timp prețios.

Ciuhodaru: „Protecția oferită de vârstă este tot mai puțin sigură”

Printre factorii care pot contribui la apariția problemelor cardiovasculare la tineri se numără fumatul, inclusiv produsele cu nicotină încălzită sau țigările electronice, stresul cronic, lipsa somnului, sedentarismul, obezitatea, colesterolul crescut și hipertensiunea. Sunt menționate și unele afecțiuni sau consumul unor substanțe care pot crește riscul cardiovascular.

Ciuhodaru susține că în România prevenția rămâne insuficient dezvoltată și pledează pentru educație pentru sănătate în școli, cursuri de prim ajutor și programe gratuite de prevenție și diagnostic precoce.

Mesajul medicului este unul direct: nu trebuie așteptat ca simptomele să devină insuportabile pentru a cere ajutor.

În cazul unei dureri toracice intense, al dificultăților de respirație, leșinului sau al altor simptome sugestive pentru infarct, este esențială solicitarea rapidă a ajutorului medical. Automedicația nu este o soluție.

Iar avertismentul este cu atât mai important pentru cei care se consideră „prea tineri” pentru un infarct: vârsta nu este o garanție că un asemenea eveniment nu se poate întâmpla. Recunoașterea semnelor și intervenția rapidă pot face diferența. Nicoleta ZANCU