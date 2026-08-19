Cât costă drumul unui sac de gunoi prin Iași

* lunar, un ieșean plătește 22,57 lei, fără TVA, pentru salubritate, dar suma nu acoperă doar mașina care vine să golească tomberonul * în spatele facturii se află un traseu întreg al deșeurilor, de la colectare și sortare până la tratare, depozitare și contribuția pentru economia circulară

Pentru locatar, gunoiul dispare în momentul în care autospeciala pleacă din fața blocului. Pentru sistemul de salubritate, atunci începe însă cea mai mare parte a drumului. Tarifele publicate de Salubris arată cât costă fiecare etapă și cum se ajunge la cei 22,57 lei plătiți lunar pentru fiecare persoană.

Aproape jumătate din tarif se duce pe gunoiul rezidual

Tariful pentru utilizatorii casnici din Iași este de 22,57 lei de persoană pe lună, fără TVA, însă suma este formată din mai multe componente. Cea mai mare este colectarea deșeurilor reziduale, pentru care sunt calculați 11 lei de persoană pe lună. Practic, aproape jumătate din tariful final reprezintă colectarea gunoiului menajer rezidual, înainte ca acesta să intre în etapele de tratare și depozitare.

Diferența devine mai ușor de înțeles la nivelul unei familii. Într-un apartament în care locuiesc patru persoane, numai colectarea deșeurilor reziduale înseamnă 44 de lei pe lună, fără TVA. Peste această sumă vin costurile pentru fracția reciclabilă și pentru operațiunile care continuă după ce autospeciala părăsește cartierul.

Reciclarea costă peste cinci lei pentru fiecare persoană

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile este tarifată cu 4,46 lei de persoană pe lună. Materialele strânse trebuie apoi sortate, operațiune care mai adaugă 0,95 lei. Împreună, cele două componente ajung la 5,41 lei pentru fiecare persoană.

Este una dintre părțile aproape invizibile ale circuitului. Hârtia, cartonul, plasticul, metalul sau sticla nu devin materii prime numai pentru că au fost aruncate într-un container separat. După colectare urmează sortarea și pregătirea pentru valorificare, iar acest traseu înseamnă transport, personal, utilaje și instalații.

Gunoiul continuă să coste după ce pleacă din cartier

Și mai puțin vizibil este ceea ce se întâmplă cu deșeurile reziduale după colectare. Pentru tratarea mecano-biologică sunt calculați 3,60 lei de persoană pe lună, iar depozitarea adaugă alți 1,36 lei. În structura tarifului intră și 2,30 lei reprezentând contribuția pentru economia circulară.

Numai aceste trei componente însumează 7,26 lei de persoană. Sunt costuri care apar după ce tomberonul a fost golit și arată cât de puțin din întregul sistem de salubritate este, de fapt, vizibil pentru locatar. Ridicarea containerului este doar începutul unui circuit în care deșeurile trebuie transportate, procesate și, pentru fracția care nu mai poate fi recuperată, depozitate.

De la 23,67 la 22,57 lei

Structura tarifară publicată de Salubris permite urmărirea întregului calcul. Cei 11 lei pentru colectarea deșeurilor reziduale reprezintă cea mai mare componentă, urmați de 4,46 lei pentru colectarea reciclabilelor și 3,60 lei pentru tratarea mecano-biologică. La acestea se adaugă 2,30 lei contribuția pentru economia circulară, 1,36 lei pentru depozitare și 0,95 lei pentru sortare.

Adunate, aceste componente ajung la 23,67 lei de persoană pe lună. Din această valoare se scad 1,10 lei, reducerea aferentă contribuției OIREP, iar rezultatul este tariful de 22,57 lei fără TVA.

Reducerea este legată de mecanismul răspunderii extinse a producătorilor și de sumele care acoperă o parte dintre costurile gestionării deșeurilor de ambalaje colectate separat. Dincolo de mecanismul financiar, efectul se vede direct în calcul: fără această reducere, suma componentelor tarifului ar fi cu 1,10 lei mai mare.

Cifrele arată astfel că prețul gunoiului nu se oprește la colectare. Sortarea, tratarea, depozitarea și obligațiile legate de economia circulară continuă să genereze costuri mult după ce deșeurile au dispărut din câmpul vizual al celui care le-a aruncat.

Dan DIMA