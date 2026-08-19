Luptă pentru liceele de top din Iași: cine are bani, pornește cu avantaj!

O schimbare majoră pregătită pentru admiterea la liceu poate transforma competiția dintre elevii din Iași într-o adevărată cursă contra cronometru. Posibilitatea ca liceele să-și organizeze propriile examene de admitere stârnește deja îngrijorări, iar Salvați Copiii România avertizează că măsura riscă să adâncească diferențele dintre elevi și să împingă și mai multe familii către meditații costisitoare.

Pentru un oraș precum Iașul, unde există licee extrem de căutate și o competiție acerbă pentru locurile disponibile, miza este uriașă. Un elev nu ar mai avea de trecut doar prin presiunea Evaluării Naționale. În funcție de liceul dorit, ar putea apărea un nou examen, o nouă probă, o nouă sursă de stres și, foarte posibil, noi cheltuieli pentru familie.

Salvați Copiii atrage atenția că fenomenul meditațiilor este deja masiv. 43% dintre copiii cu vârste între 10 și 17 ani fac meditații, iar în gimnaziu procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre copiii care fac pregătire suplimentară o fac la cel puțin două materii.

Iar nota de plată nu este deloc mică. Datele organizației arată că părinții cheltuie, în medie, 9.818 lei pe an pentru educația copiilor, iar meditațiile reprezintă unul dintre cele mai importante costuri. Pentru familiile care apelează la ele, suma medie anuală ajunge la 6.234 de lei.

Într-un asemenea sistem, va conta mai puțin ceea ce știe copilul, ci cât își permite familia să investească în pregătirea lui.

Avertismentul este cu atât mai serios în cazul Iașului, unde diferențele dintre licee și presiunea pentru accesul la unitățile de top sunt deja puternice. Un nou examen poate însemna apariția unei piețe și mai mari a pregătirii particulare.

Salvați Copiii susține că România ar trebui mai întâi să reducă diferențele dintre elevi și școli, nu să adauge noi bariere la intrarea în liceu. Rezultatele Evaluării Naționale 2026 arată deja probleme profunde: doar 64,91% dintre elevii înscriși inițial au obținut medii peste 5.

În plus, organizația avertizează asupra presiunii psihologice. Elevii de 14-15 ani ar putea ajunge să susțină mai multe examene într-un interval foarte scurt, exact într-o perioadă în care stresul școlar este deja ridicat.

Pentru părinții din Iași, admiterea la liceu riscă să nu devină o competiție a performanței, ci o competiție a banilor investiți în meditații.

Salvați Copiii cere renunțarea la examenele proprii ale liceelor și păstrarea repartizării computerizate ca mecanism principal de admitere. Dacă noul sistem va fi menținut, organizația solicită o evaluare de impact și o consultare reală a elevilor și familiilor.

Pentru mii de copii din Iași, regulile care se stabilesc acum pot decide nu doar unde vor învăța, ci și cât va costa unei familii șansa de a ajunge acolo. Carmen DEACONU