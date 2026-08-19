* turismul religios a devenit o piață în sine la Iași, cu trasee care pornesc de la câteva sute de lei și ajung la 1.500 de euro * în această săptămână, ieșenii pot pleca spre Apuseni și Roșia Montană, iar vineri, 21 august, de pe Aeroportul Iași pornește un circuit de opt zile prin Egiptul creștin și Muntele Sinai

Între un autocar care pleacă dimineața din zona Gării Iași și avionul care decolează spre Hurghada sunt aproape 1.500 de euro diferență de buget, dar aceeași piață: pelerinajele cu plecare din Iași. Ofertele din această perioadă arată cât de mult s-a schimbat turismul religios, care combină mănăstirile și slujbele cu hoteluri, circuite culturale, obiective turistice și, în cazul destinațiilor externe, transport aerian.

1.500 de euro pentru opt zile în Egipt și Sinai

Una dintre cele mai ample plecări ale verii este programată vineri, 21 august 2026. Centrul Mitropolitan de Pelerinaj „Sfânta Parascheva” organizează circuitul Egiptul creștin și Muntele Sinai, în perioada 21–28 august, la un tarif de 1.500 de euro de persoană. Plecarea este din Iași, iar programul cuprinde șapte nopți de cazare și transport cu avionul. În preț intră biletele de avion Iași–Hurghada–Iași, taxele de aeroport, bagajul de cală de 23 de kilograme, cazarea, micul dejun și șase cine, transportul cu autocarul în Egipt, intrările la obiectivele prevăzute în program, ghidul, preotul însoțitor și viza.

Nu este însă o vacanță petrecută într-o singură stațiune. În opt zile, traseul leagă Hurghada, Ein Sokhna, Peninsula Sinai, Cairo și Alexandria, cu opriri la unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului egiptean.

Opt kilometri pe Muntele Sinai, în timpul nopții

Punctul spectaculos al circuitului este Muntele Sinai. Pelerinii ajung la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, iar în noaptea de 23 spre 24 august este prevăzută ascensiunea opțională pe munte, până la 2.287 de metri altitudine. Traseul are aproximativ 8 kilometri, iar organizatorul estimează în jur de șapte ore dus-întors. Circuitul continuă apoi spre Cairo și Alexandria și include, între altele, mănăstirile Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Pavel Tebeul și Sfântului Macarie Egipteanul, Platoul Giza, Sfinxul, bisericile creștine din Cairo, precum și o croazieră pe Nil.

Cei 1.500 de euro nu reprezintă însă costul final absolut. Prânzul, băuturile, asigurarea medicală obligatorie, cheltuielile personale și unele servicii opționale rămân în sarcina turistului. Intrarea în interiorul unei piramide, de exemplu, este indicată separat la aproximativ 20 de euro.

La celălalt capăt al ofertei: Apusenii cu 720 de lei

Turismul religios cu plecare din Iași nu înseamnă însă doar avion și destinații externe. Aproape simultan, între 20 și 23 august, Agenția de Pelerinaje „Sfântul Mina” are programat un circuit de patru zile în Apuseni și la Roșia Montană, cu plecare din Iași și un tarif de 720 de lei de persoană. Traseul trece prin Toplița, Sovata, Târgu Mureș, Salina Turda, Rimetea, Lupșa, Alba Iulia, Muzeul Aurului de la Brad și Roșia Montană. Sunt incluse transportul, cazarea la hotel de trei stele și ghidul, pentru un grup calculat la 50 de persoane. Mesele calde, intrările la obiective și ghizii locali nu sunt incluse.

De la 350 de lei la 1.500 de euro

O privire asupra ofertelor publicate în 2026 arată cât de largă a devenit plaja de prețuri. Circuite interne de două zile în Bucovina sau Ardeal au fost ofertate la 350 de lei, un traseu de patru zile în Apuseni la 720 de lei, iar circuite de cinci zile prin Transalpina și Cazanele Dunării au ajuns la 850 de lei. Pe segmentul extern, numai circuitul din Egipt programat pentru august costă 1.500 de euro.

Diferența spune ceva despre transformarea pelerinajului. Nu mai vorbim exclusiv despre excursia de o zi la câteva mănăstiri apropiate. Oferta plecată din Iași acoperă astăzi mai multe niveluri de buget și amestecă tot mai vizibil componenta religioasă cu turismul cultural și experiențial.

Teona SOARE