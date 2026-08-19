Probleme serioase pe Autostrada Moldovei! CNAIR cere 43 de milioane de lei penalități

Autostrada Moldovei intră într-o zonă extrem de sensibilă: la mai puțin de un an de la recepția lotului Mizil - Pietroasele, documentele CNAIR scot la iveală o serie de neconformități serioase, de la structuri metalice și suduri până la asfalt și grosimea straturilor de drum.

Pentru CNAIR, situația nu este una minoră. Compania vorbește despre „vicii ascunse” și despre un risc considerat „generalizat, sistemic și inacceptabil”.

Lotul are 28,35 kilometri și face parte din A7 Ploiești–Buzău. A fost construit de asocierea Trace Group Hold – Coni, iar recepția lucrărilor s-a făcut la 17 octombrie 2025, cu 43 de zile după termenul contractual.

De aici vine și nota de plată uriașă: CNAIR solicită penalități de 43 de milioane de lei, calculând câte un milion de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Dar problemele descoperite pe teren sunt mult mai importante decât întârzierea.

Probleme la structurile metalice

Potrivit documentelor invocate de CNAIR, au fost constatate neconformități la trei dintre cele patru structuri metalice ale lotului. Sunt menționate probleme la sudurile unor pasaje și la podul de la km 38+309.

La acest pod au fost necesare lucrări de ranforsare, iar CNAIR a cerut inclusiv monitorizarea structurii după deschiderea traficului, prin instalarea a 32 de extensometre.

Expertiza indică mai multe cauze posibile: detalii de execuție lipsă, suduri realizate necorespunzător, testări neconforme și probleme privind calificarea unor sudori.

Și asfaltul ridică semne de întrebare

Verificările CESTRIN au identificat probleme și la sistemul rutier. Într-unul dintre sectoarele analizate, procentul de neconformitate privind macrotextura suprafeței de rulare ajunge la 82,31%.

Mai grav, documentele menționează grosimi sub limitele admise pentru anumite straturi ale asfaltului și lipsa aderenței dintre straturi în trei dintre cele patru puncte analizate.

La km 44+600, stratul de legătură măsura 5,6 cm, iar stratul de bază doar 1,7 cm. Materialul din stratul de bază a fost descris drept „deteriorat, sfărâmicios”.

CNAIR susține că aproximativ 5,84 kilometri de strat de uzură au fost executați neconform și au necesitat intervenții.

Constructorul contestă factura de 43 de milioane

Asocierea Trace Group Hold–Coni nu acceptă penalitățile și a deschis o procedură arbitrală. Constructorii cer ca cele 43 de zile să fie recunoscute drept prelungire justificată a duratei contractului, ceea ce ar elimina practic baza calculului penalităților.

În plus, solicită aproximativ 1,29 milioane de lei reprezentând costuri suplimentare, la care se adaugă dobânzi și actualizări.

Contractul pentru lotul Mizil - Pietroasele a fost semnat în 2022 pentru aproximativ 1,25 miliarde de lei fără TVA, iar valoarea actualizată a ajuns la circa 1,628 miliarde de lei.

Așadar, disputa nu mai este doar despre o întârziere de 43 de zile. Este o confruntare privind calitatea lucrărilor, responsabilitatea constructorului și siguranța unei autostrăzi care a intrat deja în exploatare.

Verdictul final îl va da arbitrajul. Până atunci, CNAIR ține pe masă o factură de 43 de milioane de lei. Daniel BACIU