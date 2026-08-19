Primele benzinării de pe Autostrada  Moldovei!

Autostrada Moldovei începe să capete tot mai mult profilul unei autostrăzi moderne. Primele două benzinării de pe A7 au câștigător desemnat, iar acestea vor fi construite în zona localității Valea Râmnicului, la kilometrul 91. Anunțul a fost făcut marți de directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Contractul de concesiune, cu o durată de 20 de ani, a fost atribuit companiei MOL România Petroleum Products SRL. După semnarea contractului, compania va avea responsabilitatea de a proiecta, construi, opera și întreține cele două spații de servicii, amplasate pe ambele sensuri de circulație.

Șoferii vor găsi aici mult mai mult decât o simplă stație de carburant. Fiecare spațiu va avea parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, spații comerciale și snack bar.

Un element important îl reprezintă și infrastructura pentru mașinile electrice: minimum patru puncte de reîncărcare pentru fiecare spațiu de servicii.

Este un pas important pentru A7, autostrada care schimbă radical conectivitatea rutieră a Moldovei și care începe să primească și infrastructura necesară unei circulații moderne.

Contractul nu poate fi semnat însă imediat. Procedura trebuie să parcurgă perioada legală pentru depunerea contestațiilor, iar eventualele contestații trebuie soluționate înainte de semnare.

Primele două benzinării ale A7 au, astfel, deja un câștigător. Urmează proiectarea și transformarea celor două spații în adevărate puncte de servicii pentru șoferii care vor traversa Autostrada Moldovei. Daniel BACIU