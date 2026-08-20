Scandal uriaș la Iași: liberalii îl acuză pe Rogobete că a blocat Institutul Regional de Cardiologie

Liderul liberalilor ieșeni lansează un atac extrem de dur la adresa foștilor miniștri ai Sănătății Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila, pe care îi acuză că au eliminat din PNRR proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava. Miza este una uriașă pentru Iași și întreaga Moldovă: o investiție medicală de anvergură care, susține liderul PNL Iași, ar fi trebuit să fie astăzi în șantier.

Potrivit acestuia, sănătatea ieșeană ar fi avut cel mai mult de pierdut în perioada în care Alexandru Rogobete ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, iar Alexandru Rafila era ministru.

Atacul vine cu o acuzație directă: proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava ar fi fost „tăiat din pix”, deși Consiliul Județean Iași pregătise documentația și pusese investiția la dispoziția Ministerului Sănătății. „Astăzi am fi avut șantier deschis”, susține liderul liberalilor ieșeni, acuzând conducerea de atunci a Ministerului Sănătății că a pus problema costurilor înaintea nevoilor pacienților.

Atacul politic se îndreaptă și spre PSD Iași

Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară era gândit ca o investiție majoră pentru medicina cardiovasculară din regiune, într-un context în care Iașul deservește pacienți din întreaga Moldovă.

Criticile sunt cu atât mai dure cu cât, în opinia liberalilor, administrația județeană făcuse deja partea grea a proiectului. Ministerului îi revenea, susține liderul PNL Iași, responsabilitatea de a recunoaște importanța strategică a investiției și necesitatea ei pentru pacienții din regiune.

Atacul politic se îndreaptă și spre PSD Iași. Liderul liberalilor se întreabă de ce social-democrații ieșeni nu s-au opus deciziei de eliminare a proiectului, în condițiile în care Alexandru Rafila a fost ales pe listele PSD Iași. „La sediul PSD Iași era o tăcere asurzitoare”, acuză acesta.

Rogobete este somat să ofere un răspuns public și în privința unui alt subiect controversat. Liberalul îi cere explicații fostului ministru referitoare la costurile și motivarea utilizării unor aeronave ale Forțelor Aeriene Române pentru misiuni ale Ministerului Sănătății la Iași, în decembrie 2025.

Potrivit acuzației, este nevoie de clarificări privind utilizarea unor aeronave considerate bunuri de importanță strategică, destinate în principal misiunilor de apărare, securitate națională, exercițiilor tactice sau intervențiilor umanitare și de urgență civilă.

Scandalul readuce astfel în prim-plan una dintre cele mai mari frustrări ale Iașului în domeniul medical: proiectul unui institut cardiovascular regional care nu a ajuns să fie construit prin PNRR. Iar disputa politică se mută acum de la București la Iași, cu acuzații directe și întrebări la care liberalii cer răspunsuri publice. Carmen DEACONU