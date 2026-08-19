Cu cine se va duela CSM-USV Iași pentru promovarea în liga a doua

A început deja numărătoarea inversă pentru un sezon care se anunță incendiar! Echipa Iașului și-a aflat adversarele din Seria 1 a Ligii a 3-a Superscore, iar grupa pregătește dueluri care promit spectacol, tensiune și puncte disputate până la ultima secundă!

În noul sezon, 2026/2027, CSM-USV Iași va avea parte de o serie cu nu mai puțin de 12 formații, iar fiecare meci poate deveni decisiv în lupta pentru play-off. Pe listă apar nume cunoscute din fotbalul moldav, dar și echipe care pot produce surprize și pot da peste cap calculele hârtiei.

Adversarele sunt Bradul Putna, CSM Pașcani, KSE Tg. Secuiesc, Viitorul Onești, CSM Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Adjud, Aerostar Bacău, CS Gheorgheni, FC Bacău 2 și CSM Ceahlăul.

Urmează însă momentul în care se va afla adevărata hartă a sezonului! Joi, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului, va avea loc tragerea la sorți care va stabili programul competiției. Atunci vom afla când vin marile dueluri, care sunt deplasările dificile și cum arată drumul echipei noastre spre primele patru locuri.

Sezonul regular se va disputa în sistem tur-retur, iar la final clasamentul se va împărți în două. Primele patru echipe merg în play-off, acolo unde începe adevărata luptă pentru obiectivele mari. Celelalte formații, clasate între locurile 5 și 12, vor intra în play-out.

Meci de Cupă, azi, în Copou!

Până atunci, însă, noua formație de fotbal a Iașului are de trecut primul examen oficial al sezonului! Astăzi, de la ora 17:30, echipa intră în luptă pentru calificarea în grupele Cupei României, iar adversarul este unul care nu trebuie sub nicio formă subestimat.

Sporting Liești vine la Iași cu un CV care obligă la respect. În sezonul trecut, formația gălățeană a câștigat Seria a II-a a Ligii a 3-a, iar în grupa de promovare a încheiat competiția pe locul al treilea, după CSM Suceava și Șoimii Gura Humorului.

Pentru noua echipă a Iașului, partida reprezintă mult mai mult decât un simplu meci de Cupă. Este primul test adevărat, prima ocazie de a demonstra pe teren că proiectul poate avea ambiții serioase și, poate cel mai important, primul pas spre o competiție în care orice se poate întâmpla.

Noua formație a Iașului pornește, așadar, într-o aventură în care fiecare meci va conta. Iar primul obstacol este unul cât se poate de serios: Sporting Liești, campioana seriei sale în sezonul trecut!

Daniel LEONTE