* primele rezultate la Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie * la Iași, peste 5.000 de absolvenți au intrat în sesiunea de vară * pentru mulți dintre ei notele sunt ultima etapă înainte de admiterea la facultate, în țară sau în străinătate

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați. În aceeași zi începe și etapa vizualizării lucrărilor și a depunerii contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

La nivelul județului Iași, pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 s-au înscris 5.296 de candidați, dintre care 4.862 din seria curentă și 434 din seriile anterioare. Probele scrise au fost organizate în 18 centre de examen: 14 în municipiul Iași și patru în afara municipiului, la Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos.

Pentru 53 de absolvenți provenind din 18 școli ale județului Iași, Comisia Județeană de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului, astfel încât candidații să poată beneficia de condiții de egalizare a șanselor.

Câți candidați au lipsit la probele scrise

La prima probă scrisă, Limba și literatura română, au fost prezenți 4.973 de candidați din totalul de 5.022 înscriși pentru această probă. Au lipsit 49 de candidați, iar Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis că nu a fost eliminat niciun elev pentru tentativă de fraudă.

La proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, emoțiile au continuat pentru absolvenți, mai ales pentru cei care aveau deja condiționată admiterea la facultate de rezultatul final de la Bacalaureat. Pentru unii, nota înseamnă intrarea într-o universitate din România. Pentru alții, Bacalaureatul închide dosarul de admitere pentru studii în străinătate.

Pentru mulți absolvenți, admiterea la facultate a început deja

Rezultatele de marți sunt așteptate nu doar de candidați și de părinți, ci și de universități. În țară, înscrierile la facultate depind, în multe cazuri, de media obținută la Bacalaureat. În paralel, tot mai mulți tineri din Iași au aplicat deja la universități din străinătate și așteaptă nota finală doar pentru completarea documentelor oficiale.

Maria se pregătește să plece în Olanda, unde va studia Statistică la Tilburg. Pentru ea, Bacalaureatul a fost ultimul pas administrativ înainte de începerea vieții universitare. „Am ales Statistica pentru că îmi place rigoarea, îmi place să înțeleg lumea prin date și cred că este un domeniu cu foarte multe direcții. Tilburg a fost alegerea care mi-a dat sentimentul că pot crește într-un mediu internațional, dar foarte aplicat”, spune Maria.

Elena va studia Informatică în Germania și spune că alegerea nu a fost întâmplătoare. „Am vrut un program serios, într-o țară în care tehnologia și disciplina academică sunt foarte importante. Știu că va fi greu, mai ales într-un sistem diferit și într-o limbă care cere multă atenție, dar tocmai asta m-a atras. Vreau să învăț într-un mediu care mă obligă să fiu mai bună”, spune Elena.

Pentru Denisa, drumul merge spre Londra, la Guildhall School of Music & Drama, instituție fondată în 1880 și prezentată de școală drept primul colegiu municipal de muzică din Marea Britanie. „Pentru mine, Bacalaureatul înseamnă finalul unei etape, dar adevăratul examen abia începe. Guildhall este un loc în care visele artistice trebuie susținute prin muncă, disciplină și curaj. Mă bucur, dar sunt conștientă că merg într-un mediu foarte competitiv”, spune Denisa.

Contestațiile pot schimba nota finală

Candidații care nu sunt mulțumiți de notele inițiale pot solicita vizualizarea lucrărilor înainte de a decide dacă depun contestație. Vizualizarea nu obligă elevul să conteste nota, iar depunerea contestației nu este condiționată de consultarea lucrării. Candidații trebuie, însă, să știe că nota obținută după reevaluare poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.

Pentru promovarea examenului, absolvenții trebuie să susțină toate probele scrise, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă și media finală de minimum 6.

Clara DIMA