Debut cu stângul pentru noua echipă de fotbal a Iașului!

* CS USV-CSM, eliminată din Cupă de Sporting Liești, chiar în Copou. Viitorul nu sună deloc bine

Semnal de alarmă pentru noul proiect fotbalistic al Iașului! CS USV – CSM Iași a pierdut în această seară, pe teren propriu, cu Sporting Liești, scor 1-2 după prelungiri, și a ratat calificarea în grupele Cupei României. Pentru echipa care a devenit noua reprezentantă a Iașului în fotbalul național, startul nu este deloc promițător.

Partida din Copou trebuia să fie o ocazie pentru USV Iași să transmită un mesaj clar după dispariția Politehnicii Iași din Liga a II-a și preluarea statutului de echipă reprezentativă a orașului. În schimb, formația ieșeană a ieșit din competiție în fața unei formații din eșalonul al treilea.

Meciul a fost echilibrat ca scor, însă statisticile indică o superioritate clară a oaspeților. Sporting Liești a avut 64% posesie, 12 șuturi față de 8 ale Iașului și 6 șuturi pe poartă, față de doar 3 ale gazdelor. Diferența s-a văzut în cele din urmă și pe tabelă.

După 90 de minute, scorul era egal (pentru ieșeni a marcat Marin, în minutul 9), astfel că partida a intrat în prelungiri. Acolo, Sporting Liești a dat lovitura și a trimis CS USV-CSM Iași acasă din Cupa României.

Într-o competiție în care echipele din ligile inferioare pot produce surprize, eliminarea nu ar fi, în sine, o tragedie. Problema este însă momentul în care vine.

Iașul tocmai a rămas fără echipa sa tradițională în Liga a II-a, iar CS USV-CSM a ajuns în centrul atenției și al speranțelor pentru reconstrucția fotbalului local. În jurul noului proiect s-au făcut promisiuni și planuri de promovare.

Acum vine însă prima veste proastă. În locul unui început spectaculos, noua echipă a Iașului începe cu o eliminare din Cupă, pe propriul teren, în fața lui Sporting Liești, o formație din al treilea eșalon.

Play-off-ul Cupei României era ultima rundă înaintea fazei grupelor, iar câștigătoarele meciurilor de astăzi merg mai departe.

Pentru CS USV-CSM Iași, aventura în Cupă se termină aici. Pentru proiectul fotbalistic al orașului, adevărata provocare abia începe.

Deocamdată, viitorul nu sună bine.

Daniel LEONTE