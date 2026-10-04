* a treia ediție a conferinței ConnectED 3.3 a adus la aceeași masă elevi, părinți și profesori * cu toții au căutat răspunsuri la întrebarea -cheie: ce trebuie să știe elevii pentru o lume dominată de schimbare și AI?

Ce mai trebuie să ofere școala unui copil într-o lume în care inteligența artificială, rețelele sociale și piața muncii se schimbă mai repede decât manualele? La Iași, a treia ediție ConnectED a mutat discuția de la „ce predăm” spre „ce fel de oameni pregătim”, reunind elevi, părinți și profesori în jurul competențelor de viață care riscă să devină mai importante decât informația memorată.

Aproape 40% dintre competențele cerute la muncă se vor schimba

ConnectED 3.3, organizat pe 3 octombrie de Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala (a profesorilor de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”), la Hotel Ramada și Zbor Hub Iași, a fost construit în jurul conceptului de „life skills”. Programul a cuprins 12 paneluri, ateliere și sesiuni interactive, cu teme care au mers de la inteligența artificială și social media până la educație financiară, literatură, voluntariat, branding personal și relațiile nevăzute care se formează în clasă. Întrebarea centrală a fost simplă, dar deloc comodă: cum poate educația să îi ajute pe tineri să navigheze într-o lume în care schimbarea nu mai este excepția, ci regula?

Datele internaționale arată de ce discuția este urgentă. World Economic Forum estimează că aproape 40% dintre competențele necesare la locul de muncă se vor modifica până în 2030, iar 59 din 100 de angajați vor avea nevoie de recalificare sau de dezvoltarea unor competențe noi. Gândirea analitică este considerată competență de bază de 69% dintre angajatorii consultați, urmată de reziliență, flexibilitate și agilitate – 67%, creativitatea fiind indicată de 57%. În același timp, cresc rapid importanța competențelor legate de AI, big data și alfabetizare tehnologică.

ConnectED, inițiat de profesoarele Cristina Mocanu, Anamaria Ghiban și Daniela Anghelescu, a pus însă accent tocmai pe ideea că tehnologia singură nu pregătește un copil pentru viitor. Empatia, ascultarea activă, curiozitatea, capacitatea de a învăța continuu și de a lua decizii rămân printre competențele considerate esențiale de angajatori.

România are o problemă și la capitolul gândire creativă

Pentru școala românească, cifrele sunt cu atât mai relevante. La testarea PISA 2022 dedicată pentru prima dată gândirii creative, elevii români au obținut 26 de puncte din 60, față de media OECD de 33. Doar 58% au atins cel puțin nivelul de bază al competenței creative, comparativ cu 78% în țările OECD, iar numai 14% dintre elevii români s-au aflat la nivelurile superioare, față de media internațională de 27%.

Este exact zona în care evenimente precum ConnectED încearcă să mute accentul: de la acumularea informației către capacitatea de a o selecta, interpreta, pune sub semnul întrebării și transforma în idei.

Elevii au lucrat, de exemplu, cu storytelling vizual și date în atelierul „Scroll sau Stop?”, au discutat despre identitate și brand personal, despre AI și despre competențele necesare într-un mediu digital. Profesorii au avut sesiuni dedicate integrării inteligenței artificiale în predare, gândirii într-o epocă a vitezei informației și „curriculumului ascuns” – tot ceea ce copilul învață din relația cu profesorul, nu din manual.

„Curriculumul ascuns începe cu ceea ce aducem în relație. Stilul de atașament al profesorului interacționează cu stilul de atașament al elevului” a fost una dintre ideile care au deschis discuția despre ceea ce se petrece dincolo de programa oficială.

Literatura, social media și AI au ajuns în aceeași conversație

Unul dintre pariurile ediției a fost tocmai amestecul domeniilor. Nicoleta și Emil Munteanu, coordonatorii ALECART, au adus literatura în discuția despre „life skills”, în timp ce alte sesiuni au pus față în față școala și social media ori profesorul și inteligența artificială. Printre invitații ediției s-au numărat Marcel Bartic, Carmen Ion, Cristina Lupu, Ioana Avădani, Cristian China-Birta, Julia Nagy, Petran Paveliuc, Magda Axinte, Nicoleta și Emil Munteanu, alături de specialiști și facilitatori ieșeni.

Ideea care leagă toate aceste teme este, poate, cea mai importantă: școala care învață nu este doar cea în care fiecare profesor participă la cursuri de formare, ci cea în care profesorii, elevii și părinții reușesc să învețe unii de la ceilalți.

Maura ANGHEL