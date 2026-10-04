* DSP Iași avea pentru repartizare doar două apartamente ANL cu o cameră, în timp ce pe lista de așteptare figurau 19 dosare * locuința devine parte din problema recrutării medicilor

Iașul are facultate de medicină, spitale regionale și clinici care caută permanent specialiști. Dar pentru medicul tânăr care vine din alt județ, una dintre primele întrebări nu este despre blocul operator sau despre gardă, ci despre locul în care va sta. La începutul lunii octombrie, răspunsul oferit prin fondul ANL administrat de DSP Iași se reducea la două apartamente libere.

Două apartamente și 19 dosare pe lista de așteptare

Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat pentru repartizarea programată la începutul lunii doar două locuințe disponibile: ambele apartamente cu o cameră, unul cu suprafața de 40,3 metri pătrați, celălalt de 41,2 metri pătrați. În aceeași evidență publică apar însă 19 dosare aflate pe lista de așteptare, ordonate în funcție de punctaj.

Diferența este suficient de mare pentru a transforma o procedură administrativă într-o problemă de resurse umane în sănătate.

Cel mai mare punctaj, 45 de puncte, îl are un dosar depus încă din 9 iulie 2025. Urmează o solicitare din februarie 2026, cu 42 de puncte, și una din mai, cu 38 de puncte. Primele trei cer însă apartamente cu două sau trei camere, în timp ce singurele locuințe disponibile în octombrie au câte o cameră. Primele solicitări din listă care includ explicit o locuință cu o cameră au 36 de puncte.

Cât costă alternativa: 340 de euro pe lună pentru o garsonieră

Problema devine mai vizibilă dacă lista ANL este pusă lângă piața liberă. La Iași, bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere era de aproximativ 340 de euro pe lună. Pentru un apartament cu două camere, media ajungea la 450 de euro, iar pentru trei camere la aproximativ 550 de euro lunar. Chiar și în zone considerate mai accesibile, precum CUG sau Frumoasa, chiria medie pentru un apartament era în jurul valorii de 350 de euro. Pentru un medic rezident sau pentru un specialist aflat la început de carieră, acesta nu este un cost marginal. Este una dintre cheltuielile care pot decide dacă acceptă un post într-un alt oraș sau rămâne acolo unde are deja o locuință și o rețea familială.

Locuința, instrument de recrutare în sănătate

Locuințele ANL pentru personalul medical nu reprezintă doar o facilitate socială. Legislația permite constituirea unor fonduri de locuințe destinate exclusiv specialiștilor din sănătate, în funcție de solicitările existente la nivel local. Modificările legislative din 2026 prevăd explicit că autoritățile locale pot constitui asemenea fonduri raportându-se la numărul cererilor înregistrate.

La Iași, repartizarea se face după criterii de acces și de ierarhizare prin punctaj. DSP precizează că numai dosarele care îndeplinesc integral criteriile de acces sunt punctate și introduse pe lista de priorități.

Prin urmare, cele 19 poziții nu sunt simple solicitări informale. Sunt dosare care au ajuns în mecanismul oficial de repartizare.

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