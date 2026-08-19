* proiectul ANAF introduce 14 situații de risc la rambursarea TVA * o singură situație poate trimite firma la inspecție fiscală înainte de primirea banilor * în Iași, unde numai în primul semestru din 2026 au fost înființate 3.006 firme, noile criterii pot lovi în special companiile tinere și cele care investesc

ANAF pregătește schimbarea procedurii de rambursare a TVA, iar efectul poate fi direct asupra lichidității firmelor din Iași. Proiectul introduce 14 situații de risc, analizate la fiecare decont. Dacă este identificată chiar și una, firma poate pierde rambursarea rapidă, cu verificare ulterioară, și poate ajunge la inspecție fiscală înainte ca TVA să fie restituită.

14 criterii noi și până la 15 zile numai pentru analiză

Proiectul de modificare a OPANAF nr. 352/2022 a fost publicat pe 10 august, iar consultarea se încheie pe 20 august. Potrivit FICSIMM, noul mecanism introduce 14 situații de risc, aplicabile deconturilor de TVA ale companiilor.

Efectul principal este schimbarea traseului rambursării. În cazul identificării unui risc, firma poate fi supusă unei inspecții fiscale înainte de restituirea banilor. FICSIMM arată că inspecția poate dura 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii, în timp ce perioada de analiză a dosarului ar crește de la 5 la 15 zile lucrătoare.

Pentru firmele mici, problema este una de cash-flow: TVA solicitată la rambursare reprezintă bani deja achitați furnizorilor și indisponibili până la soluționarea decontului.

Iași -- peste 3.000 de firme noi în șase luni

Impactul este relevant pentru Iași tocmai prin numărul ridicat de companii nou-înființate. În primul semestru din 2026 au fost înregistrate 3.006 firme noi, față de 2.909 în perioada similară din 2025. La nivelul întregului an 2025, Iașul a avut 6.576 de înmatriculări, în creștere cu 36,32% față de 2024.

Una dintre situațiile contestate de FICSIMM privește tocmai firmele cu o vechime mai mică de șase luni. Acestea pot fi considerate automat cu risc, deși perioada de început este, de regulă, cea în care societățile cumpără echipamente, amenajează spații și acumulează TVA de recuperat înainte ca veniturile să ajungă la nivel normal.

Pentru Iași, criteriul poate viza direct o parte dintre cele peste 3.000 de firme deschise în primele șase luni ale acestui an.

Investițiile pot ridica și ele un semnal de risc

FICSIMM contestă și criteriile legate de creșterea semnificativă a sumei solicitate la rambursare. O companie care cumpără un utilaj de valoare mare, construiește o hală sau derulează un proiect de investiții poate înregistra temporar un TVA de recuperat mult mai mare.

Federația susține că, în forma propusă, mecanismul riscă să transforme tocmai investiția într-un indicator de risc fiscal.

Presiunea vine într-un moment în care mediul local arată deja semne de fragilitate. În primul semestru din 2026, în județul Iași au fost înregistrate 129 de insolvențe, față de 107 în aceeași perioadă din 2025, o creștere de aproximativ 20,6%.

Dan DIMA