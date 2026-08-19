* o ambulanță aflată în misiune se răstoarnă, un membru al echipajului rămâne blocat în cabină, iar starea pacientului transportat se agravează * acesta este scenariul unui exercițiu organizat în premieră la Iași, în care salvatorii vor interveni asupra unei ambulanțe reale

ISU Iași și Serviciul Voluntar de Ambulanță vor simula, pe 27 august, unul dintre accidentele care pot transforma în câteva secunde salvatorii în victime. Exercițiul „Ambulanța răsturnată” va include descarcerare, gestionarea mai multor răniți și preluarea acestora de echipajele medicale de urgență.

Ambulanța ajunge de la vehicul de salvare la locul accidentului

Scenariul începe cu o situație pe care echipele de intervenție trebuie să fie pregătite să o gestioneze, chiar dacă apare rar: o ambulanță aflată în deplasare se răstoarnă. În interior se află un pacient și trei membri ai echipajului. Mai multe persoane sunt rănite, una dintre victime rămâne blocată în cabină, iar pacientul transportat de ambulanță suferă o agravare a stării de sănătate.

Exercițiul va avea loc joi, 27 august 2026, de la ora 10.00, în Poligonul de antrenament și pregătire al ISU Iași din zona C.A. Rosetti. Este organizat de Serviciul Voluntar de Ambulanță (SVA), împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași „Mihail Sturdza”. Potrivit organizatorilor, este pentru prima dată când, într-un exercițiu comun ISU Iași–SVA de acest tip, va fi folosită o ambulanță reală, într-un scenariu complex cu victime multiple.

Salvatorii vor face descarcerarea și preluarea victimelor

Miza simulării nu este doar spectaculozitatea unei ambulanțe răsturnate. Exercițiul urmărește succesiunea intervențiilor din primele minute după accident: securizarea zonei, evaluarea victimelor, descarcerarea persoanei rămase captive și preluarea răniților de echipajele medicale.

Scenariul introduce și o dificultate suplimentară. Pacientul care se afla deja în ambulanță înainte de accident trebuie tratat în continuare, în condițiile în care vehiculul și echipajul care îl transportau au devenit ele însele parte a urgenței.

Organizatorii spun că simularea pornește de la o situație care se poate produce pe drumurile publice și invocă inclusiv un accident petrecut la Oradea în 2025. Cazul a readus în discuție un risc important: după răsturnarea unei ambulanțe, intervenția necontrolată a martorilor poate pune suplimentar în pericol persoanele rămase în interior.

Ce trebuie să facă martorii când o ambulanță se răstoarnă

Exercițiul de la Iași are, din acest motiv, și o componentă destinată publicului. Organizatorii vor să arate ce se întâmplă până la sosirea structurilor specializate și de ce primul ajutor nu înseamnă intervenție făcută cu orice preț.

În cazul unei ambulanțe răsturnate, scoaterea necontrolată a unei persoane din vehicul poate agrava leziuni deja existente. Tocmai de aceea, simularea va urmări inclusiv modul în care zona accidentului este gestionată până la extragerea și preluarea victimelor de către salvatori.

Toate victimele vor fi simulate, iar exercițiul se va desfășura într-un mediu controlat, cu respectarea măsurilor de siguranță. Documentul transmis presei precizează că scopul este ca intervenția să rămână doar un scenariu de antrenament și să ofere, în același timp, o imagine realistă asupra modului în care trebuie gestionat un accident în care chiar o ambulanță aflată în misiune devine vehicul implicat.

Clara DIMA