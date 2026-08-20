Iașul pierde aproape 10.000 de turiști români! Unde au dispărut vacanțele ieșenilor

Iașul intră în linie cu declinul turismului intern: județul a primit în prima jumătate a anului 127.431 de turiști români, cu aproape 10.000 mai puțini decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea de 7,2% este aproape identică celei înregistrate la nivel național.

Lovitură pentru turismul ieșean! În timp ce românii călătoresc tot mai mult cu avionul și cheltuiesc miliarde de euro pentru vacanțe peste hotare, turismul intern pierde teren. Iar Iașul simte din plin această schimbare.

În primele șase luni din 2026, unitățile de cazare din județ au primit 127.431 de turiști români, față de 137.356 în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, Iașul a pierdut 9.925 de sosiri, iar scăderea ajunge la 7,2%.

Județul rămâne însă pe locul 11 în România, aceeași poziție ocupată și anul trecut. Înaintea Iașului se află Suceava, cu 176.505 turiști români, în timp ce Hunedoara urcă pe locul 12, cu 107.906.

Și mai spectaculoasă este scăderea numărului de nopți petrecute în județ. Turiștii români au generat 198.140 de înnoptări, cu 14,2% mai puține decât anul trecut. Sejurul mediu a coborât de la 1,68 la doar 1,55 nopți.

Nu doar că vin mai puțini turiști, dar cei care ajung la Iași stau și mai puțin

Fenomenul nu este însă unul exclusiv ieșean. La nivel național, numărul turiștilor români cazați în prima jumătate a anului a scăzut cu 6,8%. În schimb, turiștii străini au crescut cu 7,3%.

Paradoxul este uriaș: românii călătoresc, dar aleg tot mai des străinătatea. În primele patru luni ale anului, cheltuielile românilor pentru călătorii în afara țării au ajuns la 2,9 miliarde de euro, cu 400 de milioane de euro peste nivelul de anul trecut.

Iar avioanele sunt tot mai pline. Aeroporturile din România au avut în primele cinci luni ale anului un trafic de pasageri cu 8,7% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

La această schimbare contribuie și reducerea voucherelor de vacanță. Valoarea acestora a fost redusă la 800 de lei, iar accesul este condiționat de veniturile angajaților. În paralel, destinații precum Grecia, Turcia, Egipt, Spania și Italia continuă să atragă românii.

Pentru Iași, cifrele transmit un mesaj clar: orașul rămâne unul dintre cele mai importante centre turistice din țară, dar lupta pentru turistul român devine tot mai dură.

Și există un detaliu care spune aproape totul despre turismul ieșean: municipiul Iași concentrează 135.087 dintre cei 150.538 de turiști români și străini înregistrați în întreg județul. Capitala Moldovei domină categoric clasamentul local.

Prima jumătate a lui 2026 arată astfel o schimbare majoră: românii nu au renunțat la vacanțe. Au început însă să le facă tot mai des peste graniță. Iar Iașul, la fel ca mare parte din România, plătește prețul acestei migrații a turiștilor și a banilor. Carmen DEACONU