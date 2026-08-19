Iașul își ia rămas-bun de la vară printr-un spectacol muzical spectaculos. Pe 31 august, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” devine scena unei întâlniri rare între sunetul unei viori Stradivarius vechi de aproape trei secole și pasiunea bandoneonului argentinian. Concertul „Melancholia” aduce în premieră la Iași un virtuoz italian al bandoneonului și promite o seară în care muzica, natura și emoția se întâlnesc într-un decor aparte.

De la ora 19:30, violonistul Răzvan Stoica, pianista Andreea Stoica, ansamblul Kamerata Stradivarius și italianul Giancarlo Palena vor transforma ultima noapte de vară într-o experiență muzicală cu accente de tango, melancolie și virtuozitate.

Este, în același timp, debutul lui Giancarlo Palena la Iași, unul dintre cei mai apreciați interpreți europeni de bandoneon. Instrumentul, asociat inevitabil cu muzica tango, se va întâlni cu celebra vioară Stradivarius pe care cântă Răzvan Stoica – un instrument ex-Ernst datat 1729.

În centrul serii se află doi compozitori despărțiți de aproape două secole, dar uniți prin aceeași capacitate de a transforma emoția în virtuozitate: Niccolò Paganini și Astor Piazzolla.

Tangourile lui Piazzolla vor aduce la Iași atmosfera Buenos Airesului, nostalgia și ritmurile fierbinți ale Argentinei, în timp ce Paganini va completa spectacolul cu strălucirea și dramatismul repertoriului său. Programul include „Café 1930”, „Vuelvo al Sur”, „Libertango”, „Primavera Porteña”, „Amoroso” și „Herbst”, alături de lucrări precum „Non più mesta accanto al fuoco” și „Cantabile”.

Decorul este, la rândul său, parte din spectacol

Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, cea mai veche grădină botanică din România, recent ajunsă la 170 de ani de existență, va oferi cadrul unei seri în care muzica se va împleti cu natura. Lumina lumânărilor, parfumul florilor de sfârșit de vară și răcoarea serii vor completa atmosfera concertului.

„Natura este cea mai frumoasă sală de concert”, spune Cătălina Pârvu, președintele și fondatorul Fundației Culturale Gaudium Animae, organizatorul evenimentului.

Pentru iubitorii muzicii clasice, seara va fi și o ocazie de a-l asculta pe Răzvan Stoica, violonist de talie internațională și câștigător al concursului Strad Prize de la Salzburg, dar și pe Giancarlo Palena, artist care a concertat pe scene importante din Europa și Orientul Mijlociu și a colaborat cu orchestre precum London Philharmonic Orchestra și Orchestra Teatro di San Carlo.

Fundația Culturale Gaudium Animae continuă astfel seria evenimentelor prin care își propune să apropie publicul, în special tinerii, de muzica clasică. 20% dintre bilete sunt oferite gratuit elevilor și studenților.

Concertul „Melancholia” are loc pe 31 august, de la ora 19:30, la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași. Carmen DEACONU