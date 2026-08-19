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Pagina principală Moldova 20 de autobuze articulate pentru parcul CTP Iaşi

20 de autobuze articulate pentru parcul CTP Iaşi

20 de autobuze articulate pentru parcul CTP Iaşi

Parcul auto al Companiei de Transport Public Iaşi ar putea fi completat în perioada următoare cu 20 de autobuze articulate, rulate, cu norma de poluare Euro6.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a anunţat lansarea unei licitaţii de achiziţie a 20 de autobuze SH pentru care sunt disponibile 8,67 milioane de lei, iar trei operatori economici au depus deja ofertele.

Vehiculele trebuie să aibă 18 metri lungime, să fie fabricate după 2013, să nu fi parcurs mai mult de 750.000 de kilometri şi să ofere cel puţin 130 de locuri. Contractul prevede o garanţie de minimum şase luni, iar valoarea estimată ajunge la aproximativ 433.000 de lei pentru fiecare autobuz.

La procedură au venit oferte de la Womy Equipment Supply Romania, Automotive Investment Corporation şi RomFour Tur Iaşi. Printre autobuzele propuse se regăsesc modele Mercedes-Benz Conecto G şi Mercedes-Benz Citaro G.

În prezent, ofertele sunt evaluate din punct de vedere tehnic. Preţul are cea mai mare pondere în desemnarea câştigătorului, respectiv 60%, în timp ce garanţia şi termenul de livrare valorează câte 20%.

Primarul Chirica spune că municipalitatea pregăteşte în paralel şi alte achiziţii pentru transportul public, inclusiv minibuze pentru traseele din Zona Metropolitană şi 20 de autobuze articulate hibride noi, pentru care este prevăzut un credit de 101 milioane de lei. Laura RADU

 

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