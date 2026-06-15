„Metroul de suprafață” al Iașului intră în linie dreaptă spre finanțare europeană!

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria modernă a infrastructurii sale. Un proiect uriaș, evaluat la peste 1,26 miliarde de lei, a primit aprobarea necesară pentru a fi depus spre finanțare europeană, deschizând calea către apariția unui sistem de tren urban și metropolitan care poate schimba radical mobilitatea în întreaga zonă metropolitană.

Consiliul Local este chemat astăzi să aprobe depunerea proiectului „Extinderea Transportului Terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași”, investiție care urmărește transformarea infrastructurii feroviare existente într-o adevărată rețea de transport rapid pentru zeci de mii de navetiști.

Iașul atacă fondurile europene cu cel mai ambițios proiect feroviar din istoria recentă

Potrivit documentelor oficiale, proiectul va fi depus în cadrul Programului Transport 2021-2027, Prioritatea 6 – Dezvoltarea mobilității sustenabile în noduri urbane.

Miza este uriașă: atragerea unor fonduri europene consistente pentru dezvoltarea unui sistem modern de transport care să reducă dependența de automobile, să diminueze aglomerația și să ofere conexiuni rapide între municipiul Iași și localitățile din jur.

Practic, administrația locală încearcă să aducă la Iași un model de transport care funcționează deja în marile metropole europene și care reprezintă una dintre soluțiile-cheie pentru combaterea blocajelor din trafic.

Cifra care atrage imediat atenția este valoarea totală a investiției. Conform devizului general aprobat în documentație, proiectul are o valoare de 1.262.181.346,53 lei, inclusiv TVA

Vorbim despre una dintre cele mai mari investiții publice pregătite în ultimii ani pentru municipiul Iași și zona sa metropolitană.

Suma reflectă amploarea lucrărilor necesare pentru modernizarea infrastructurii feroviare, realizarea noilor facilități de transport și integrarea acestora într-un sistem metropolitan capabil să deservească un număr foarte mare de călători.

Un alt pas esențial este aprobarea documentației tehnico-economice la faza de Studiu de Fezabilitate.

Acest lucru înseamnă că specialiștii au analizat soluțiile tehnice, costurile, beneficiile și impactul investiției, iar proiectul este considerat suficient de matur pentru a intra în etapa de finanțare.

Totodată au fost aprobați și indicatorii tehnico-economici ai investiției, elemente care vor sta la baza implementării efective a proiectului.

Parteneriat strategic între Primărie, AMTPI și CFR

Pentru realizarea proiectului a fost constituit un parteneriat între UAT Municipiul Iași, Asociația Metropolitană de Transport Public Iași (AMTPI) și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Această asociere este considerată esențială deoarece proiectul implică atât infrastructura feroviară națională administrată de CFR, cât și integrarea serviciilor de transport public la nivel metropolitan.

Practic, toate instituțiile-cheie implicate în mobilitatea regională sunt reunite într-o singură structură de implementare.

Importanța proiectului depășește granițele municipiului. Zona Metropolitană Iași continuă să crească accelerat, iar dezvoltarea rezidențială și economică pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii existente.

În acest context, trenul metropolitan nu este doar un proiect de transport, ci o investiție strategică ce poate influența dezvoltarea economică, atragerea investițiilor și calitatea vieții pentru sute de mii de oameni.

Aprobarea depunerii proiectului, validarea studiului de fezabilitate, aprobarea parteneriatului cu CFR și asumarea unei investiții de peste 1,26 miliarde de lei reprezintă pași concreți către ceea ce mulți numesc deja „metroul de suprafață al Moldovei”.

Dacă finanțarea europeană va fi obținută, proiectul ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții de infrastructură urbană realizate vreodată în Capitala Moldovei și ar putea schimba definitiv modul în care se circulă în întreaga regiune. Daniel BACIU