Turnul de 29 de niveluri, din nou la vot în CL

Pe masa Consiliului Local a ajuns documentația unei spectaculoase transformări urbane. În zona străzii Sergent Grigore Ioan și a străzii Tabacului este propus un ansamblu rezidențial de mari dimensiuni, dominat de un turn impresionant cu 29 de niveluri (2 subsoluri, parter, mezanin, 28 de etaje și etaj tehnic), care va atinge o înălțime maximă de 115 metri.

Proiectul nu este nou, acesta fiind retras de pe ordinea de zi a unei ședințe de Consili Lopcal desfășurate luna trecută.

Documentația urbanistică vizează un teren de peste 18.250 de metri pătrați, unde dezvoltatorul intenționează să construiască nu doar locuințe colective, ci și spații comerciale, birouri, parcări subterane și supraterane și funcțiuni complementare, transformând zona într-un nou pol urban al municipiului.

Cea mai înaltă construcție rezidențială din Moldova

Dacă proiectul va primi aprobarea aleșilor locali, Iașul va intra într-o nouă etapă de dezvoltare, apropiindu-se de imaginea marilor orașe europene, unde clădirile înalte au devenit repere arhitecturale și economice. Turnul propus ar urma să domine orizontul orașului și să devină cea mai înaltă construție rezidențială din Moldova

Indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ permit o ocupare a terenului de până la 40%, un coeficient de utilizare a terenului (CUT) de 4, iar minimum 30% din suprafață va fi rezervată spațiilor verzi. Totodată, documentația prevede reorganizarea infrastructurii din zonă și adaptarea acesteia la dezvoltarea viitoare.

Un element important îl reprezintă și reconfigurarea nei suprafețe de 839 de metri pătrați din Registrul Spațiilor Verzi al municipiului. Potrivit proiectului, aceasta nu va fi diminuată, ci doar redesenată pentru a permite lărgirea infrastructurii rutiere de la două la patru benzi, amenajarea unei linii de tramvai și construirea unei noi stații pentru transportul public.

Turnul de 115 metri ar putea reprezenta începutul unei noi ere arhitecturale în oraș

Proiectul a parcurs deja o etapă amplă de avizare. Dezvoltatorul a obținut avize de la instituțiile responsabile de utilități, mediu, circulație, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Compania de Transport Public și alte autorități implicate în procesul de urbanizare. De asemenea, documentația a trecut prin procedurile de consultare publică și informare a cetățenilor, iar între dezvoltator și Asociația de Proprietari „Dream Village A1” a fost încheiat un protocol privind implementarea investiției.

Hotărârea stabilește și obligația dezvoltatorului de a realiza, pe propria cheltuială, toate extinderile și modernizările rețelelor edilitare necesare înainte de începerea construcției propriu-zise. În plus, în faza autorizării vor trebui obținute noi avize de la Autoritatea Aeronautică Civilă, Administrația Bazinală Prut–Bârlad, Regionala CFR și Biroul Rutier.

Dacă proiectul va fi aprobat, zona Tabacului – Sergent Grigore Ioan ar putea deveni unul dintre cele mai moderne cartiere ale Iașului, iar turnul de 115 metri ar putea reprezenta începutul unei noi ere arhitecturale pentru municipiu, într-un moment în care orașul își consolidează statutul de principal centru economic și imobiliar al Moldovei. Daniel BACIU