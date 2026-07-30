A8 scapă de un mare blocaj! Instanța dă undă verde tronsonului Lețcani – Iași

Autostrada Unirii face un nou pas decisiv spre construcție. După luni de incertitudine și dispute juridice, Curtea de Apel București a respins toate contestațiile depuse împotriva contractului pentru unul dintre cele mai dificile și importante tronsoane ale A8. Decizia deschide calea pentru proiectarea și, ulterior, pentru lucrările care vor schimba radical accesul rutier al Iașului.

Curtea de Apel București a respins, pe 29 iulie 2026, contestațiile formulate de BISKON YAPI, STRACO și CONCELEX SRL împotriva contractului SAFE pentru proiectarea și execuția Tronsonului 3 Lețcani – Iași al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni.

Hotărârea instanței consolidează contractul semnat la 29 mai 2026 cu constructorul spaniol FCC Construccion, la doar două zile după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor respinsese, la rândul său, obiecțiile formulate de competitorii licitației.

Este una dintre cele mai importante victorii administrative pentru proiectul A8, întrucât elimină ultimul obstacol juridic major înainte de intrarea efectivă în etapa de proiectare.

Un tronson spectaculos din punct de vedere tehnic

Cei 17,7 kilometri dintre Lețcani și DN24, la intrarea în municipiul Iași, reprezintă una dintre cele mai complexe secțiuni ale întregii Autostrăzi a Unirii.

Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri moderne, dotate cu un centru special de monitorizare, două noduri rutiere majore, unul la intersecția cu DJ 282 și celălalt la DN24.

Valoarea contractului este de 3,93 miliarde de lei, iar durata totală ajunge la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt rezervate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

Încep pregătirile pentru cei 60 de kilometri ai A8

Odată cu clarificarea situației juridice, proiectarea pentru tronsoanele finanțate prin programul european SAFE (Security Action for Europe) poate începe conform calendarului.

Din 24 august, constructorii vor intra oficial în etapa de proiectare pentru aproximativ 60 de kilometri ai Autostrăzii Unirii.

Cele trei contracte sunt deja atribuite: Tronsonul 1 – UMB – EuroAsfalt, Tronsonul 3 – FCC Construccion (Spania), Tronsonul 4 – asocierea ITINERA S.p.A. – SAIPEM S.p.A. – ICM S.p.A.

Un pas uriaș pentru Moldova

Respingerea definitivă a contestațiilor înseamnă mai mult decât o simplă victorie în instanță. Ea oferă stabilitate unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din estul României și elimină riscul unor noi întârzieri provocate de litigii.

Pentru Iași și întreaga regiune a Moldovei, decizia Curții de Apel București reprezintă semnalul că Autostrada A8 începe să iasă din etapa promisiunilor și să intre, pas cu pas, în faza concretă de implementare. Dacă actualul calendar va fi respectat, sfârșitul lunii august va marca startul oficial al proiectării pentru cele trei tronsoane finanțate prin SAFE, apropiind momentul în care utilajele vor intra efectiv pe teren. Daniel BACIU