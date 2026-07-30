Municipalitatea pregătește o „Deltă Urbană” de peste 36 de milioane de lei!

Un colț uitat al Iașului, sufocat ani la rând de vegetație neîngrijită și terenuri fără utilitate, este pe cale să se transforme într-unul dintre cele mai spectaculoase proiecte urbane din istoria recentă a orașului. Primăria Iași propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei Delte Urbane la confluența râurilor Nicolina și Bahlui, o investiție estimată la 36,5 milioane de lei care promite să schimbe complet imaginea uneia dintre cele mai degradate zone ale municipiului.

Dacă proiectul va fi aprobat și finanțat, Iașul ar putea avea, în doar câțiva ani, un nou reper urban: un parc natural cu lac artificial, zone umede, insule verzi, belvederi, alei moderne și chiar un turn de observație de unde vizitatorii vor putea admira întreaga confluență a celor două râuri.

De la teren abandonat la cea mai spectaculoasă zonă verde a Iașului

Puțini ieșeni își imaginează că locul unde astăzi Bahluiul și Nicolina se întâlnesc ascunde un potențial uriaș. Zona este, în prezent, un spațiu aproape ignorat, perceput mai degrabă ca un culoar tehnic destinat scurgerii apelor decât ca un loc în care oamenii să se plimbe, să facă sport sau să se relaxeze.

Primăria vrea însă să schimbe radical această realitate.

Conceptul propus vorbește despre o „deltă urbană”, un ecosistem în care natura și orașul coexistă, iar apa devine elementul central al unei noi zone de agrement. Nu este vorba despre un parc obișnuit, ci despre un proiect inspirat din marile orașe europene care au redat râurile locuitorilor și au transformat fostele terenuri degradate în adevărate atracții turistice.

Lac artificial, insule verzi și un turn cu vedere asupra întregii delte

Imaginea proiectată de specialiști este spectaculoasă.

În centrul noii delte va apărea un lac artificial, alimentat printr-un sistem special de captare și circulație a apei, în jurul căruia vor fi amenajate zone umede, canale naturale și insule vegetale.

Deasupra acestui peisaj vor fi construite două puncte de belvedere și un turn panoramic, de unde vizitatorii vor putea privi întregul ansamblu natural.

Aleile pietonale vor șerpui printre vegetație, vor exista spații pentru odihnă, mobilier urban, rasteluri pentru biciclete și iluminat LED cu consum redus de energie.

Totul este gândit astfel încât zona să devină un loc de plimbare, relaxare și observare a naturii chiar în mijlocul orașului.

Natura revine acolo unde betonul a câștigat teren

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este refacerea ecosistemului natural.

Vor fi plantați arbori specifici zonelor de luncă, precum salcia, plopul și arinul, iar specialiștii vor crea habitate pentru păsări, amfibieni și alte specii specifice zonelor umede.

Malurile vor fi consolidate prin soluții naturale de bioinginerie, iar apa va fi utilizată inclusiv pentru reglarea temperaturii și reducerea efectelor caniculei, într-un oraș în care suprafețele betonate au crescut constant în ultimele decenii.

Noua deltă nu va avea doar un rol estetic. Ea este gândită ca o infrastructură verde-albastră capabilă să reducă riscul de inundații locale, să îmbunătățească biodiversitatea și să ofere un spațiu de refugiu într-un oraș tot mai aglomerat.

O investiție uriașă, finanțată din bani europeni și fonduri locale

Valoarea totală a investiției este estimată la 36,52 milioane de lei, iar execuția lucrărilor ar urma să dureze doi ani. Întregul proiect ar putea fi implementat în aproximativ trei ani, dacă municipalitatea va obține finanțarea necesară.

Planul este ca investiția să fie susținută dintr-un mix de surse: bugetul local, fonduri europene, programe naționale și alte finanțări disponibile.

Dacă va fi dus la bun sfârșit, proiectul are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană realizate vreodată în Iași.

Nu este doar o amenajare peisagistică. Este o încercare de a reda orașului legătura cu râurile sale, de a transforma o zonă abandonată într-un spațiu viu și de a crea un nou punct de atracție pentru locuitori și turiști.

Ani la rând, confluența dintre Bahlui și Nicolina a fost o limită a orașului. Acum, Primăria își propune să o transforme într-un loc de întâlnire cu natura, într-o destinație pentru plimbări, sport și relaxare și, poate, într-unul dintre cele mai fotografiate peisaje urbane din Iași.

Dacă proiectul va primi undă verde în Consiliul Local și va atrage finanțarea necesară, Iașul ar putea câștiga nu doar un parc nou, ci o adevărată „Deltă Urbană”, un proiect care promite să schimbe definitiv modul în care orașul privește Bahluiul și Nicolina.

Daniel BACIU