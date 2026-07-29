O impiegată de mișcare a fost lovită în cap chiar în biroul de serviciu al Regionalei CF Iași

Un incident de o gravitate deosebită a avut loc în cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, unde o impiegată de mișcare a fost agresată fizic în timp ce își desfășura activitatea. Reprezentanții companiei condamnă ferm atacul și transmit un mesaj fără echivoc: „Toleranță zero față de agresiunile împotriva angajaților CFR SA”.

Potrivit informațiilor comunicate de SRCF Iași, agresorul, o persoană din afara companiei, a pătruns fără drept în Biroul de Mișcare, un spațiu cu acces restricționat, unde a atacat salariata.

Lovită în cap cu receptorul telefonului

Conform datelor preliminare, femeia a fost lovită în zona capului cu receptorul telefonului de serviciu. În timpul incidentului au fost distruse și mai multe bunuri din dotarea unității, printre care monitorul calculatorului și telefonul utilizat în activitatea curentă.

Deși nu a avut nevoie de intervenție medicală de urgență la fața locului, angajata a fost înlocuită imediat din tură din cauza șocului provocat de agresiune.

Ulterior, aceasta s-a prezentat la o unitate medicală din municipiul Bacău, unde medicii i-au acordat îngrijiri și au stabilit că are nevoie de două zile de îngrijiri medicale.

Anchetă penală după incident

Cazul a fost sesizat autorităților competente, care au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs agresiunea și pentru identificarea tuturor faptelor care pot atrage răspunderea penală.

Reprezentanții SRCF Iași atrag atenția că simpla pătrundere fără drept într-un spațiu de lucru cu acces restricționat poate constitui infracțiunea de violare a sediului profesional, prevăzută de articolul 225 din Codul penal. În funcție de rezultatele anchetei, agresorul ar putea răspunde și pentru alte infracțiuni, inclusiv lovire sau distrugere.

Incidentul este considerat extrem de grav și prin prisma funcției ocupate de victimă. Impiegatul de mișcare este unul dintre angajații-cheie ai sistemului feroviar, responsabil de coordonarea și siguranța circulației trenurilor într-o stație.

Orice întrerupere a activității sau orice agresiune asupra personalului care gestionează circulația feroviară poate afecta desfășurarea în condiții de siguranță a transportului pe calea ferată.

Mesaj ferm al Regionalei CFR Iași

Conducerea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași afirmă că nu va tolera niciun act de violență îndreptat împotriva angajaților săi și că va sesiza de fiecare dată instituțiile abilitate atunci când personalul este agresat sau amenințat.

Totodată, compania anunță că va acorda sprijin angajatei agresate și va colabora cu autoritățile pentru tragerea la răspundere a persoanei vinovate.

„Siguranța angajaților noștri, care asigură zilnic desfășurarea circulației feroviare în condiții de siguranță, reprezintă o prioritate permanentă”, au transmis reprezentanții SRCF Iași.

Incidentul readuce în atenție problema securității personalului feroviar, într-un domeniu în care angajații lucrează în condiții de responsabilitate ridicată și în care orice act de violență poate avea consecințe care depășesc cu mult victima directă, afectând buna desfășurare a serviciului public de transport feroviar. Daniel BACIU