* Cannes, Berlin, Rotterdam și TIFF încap, timp de cinci zile, în centrul Iașului * ediția a 17-a a Festivalului Serile Filmului Românesc aduce între 5 și 9 august filme premiate, avanpremiere, documentare puternice și întâlniri cu regizorii și actorii care le-au realizat

Sub tema „Terapia”, festivalul pune pe ecran copilăria, iubirea făcută bucăți, migrația, trecutul sovietic, fotbalul devenit memorie națională și lupta omului cu propriile frici. Nu este o selecție comodă. Sunt filme despre momentele în care viața se rupe și trebuie reconstruită.

Un copil deschide festivalul în inima Iașului

SFR 17 începe miercuri, 5 august, de la ora 19:30, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, cu „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu. Filmul spune povestea lui Filip, un băiat de zece ani care primește din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept. Pleacă singur să repare încurcătura, iar drumul se transformă într-o lecție despre curaj, prietenie și independență. Producția a primit Mențiunea Specială a Juriului în competiția Generation Kplus de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și a fost desemnată cel mai bun film în competiția pentru adolescenți a Festivalului de la Sofia. La Iași vor fi prezenți Paul Negoescu și actrița Andreea Grămoșteanu.

România lui Mexico ’70 revine pe marele ecran

Vineri, 7 august, de la ora 18:00, la Cinema Ateneu, publicul va putea vedea documentarul „Eroii de la Mexico ’70 – Căpitanul Mircea Lucescu”. Filmul reface povestea calificării României la Campionatul Mondial din 1970, după mai bine de 30 de ani de așteptare. Mircea Lucescu avea doar 24 de ani și conducea o echipă trimisă într-o grupă cu Brazilia lui Pelé și Anglia lui Bobby Charlton. Dincolo de scoruri, documentarul vorbește despre o generație care a schimbat locul României pe harta fotbalului. Proiecția va fi urmată de dezbaterea „Moștenirea lui Mircea Lucescu”, cu Ovidiu Ioanițoaia, Arcadie Zaporojanu, Simona Modreanu și Benone Dohot.

O nuntă explodează în filmul lui Tudor Giurgiu

Tot vineri, de la ora 20:30, Bulevardul Ștefan cel Mare devine decor pentru „3 zile în septembrie”, filmul lui Tudor Giurgiu.

O mireasă află, chiar înaintea nunții, că logodnicul are o amantă. Fuge pe litoral și intră într-o noapte în care tot ceea ce părea sigur se prăbușește. Comedia romantică cu umor negru vine la SFR după premiera mondială de la Rotterdam și după ce a deschis ediția aniversară TIFF.

La proiecția de la Iași vor participa Emilia Popescu, Mirela Zeța, Conrad Mericoffer și Tudor Giurgiu.

Crimă, tăcere și trecut sovietic

„Cercul”, în regia lui Valeriu Andriuță, intră pe ecran vineri, de la ora 21:00, la Cinema Ateneu.

Acțiunea are loc în Republica Moldova, în Ajunul Anului Nou din 1999. O partidă de vânătoare se încheie cu o moarte, iar un tânăr anchetator refuză să creadă versiunea singurului martor. Cazul se transformă într-o confruntare cu vinovăția, minciuna și o societate rămasă între două lumi. Filmul va fi prezentat în avanpremieră, în cadrul secțiunii Focus Republica Moldova.

Film făcut la Iași și război cu statuile lui Lenin

Sâmbătă, 8 august, de la ora 15:00, va fi proiectat „Fragmente dintr-un atelier”, realizat de Bogdan Mureșanu. Filmul s-a născut în Academia SFR și a fost produs integral la Iași, de la filmare până la montaj și colorizare.

Seara, de la ora 20:30, publicul va vedea „Pionul lui Lenin”, documentarul lui Dragoș Turea. Actorul Sergiu Voloc pornește un război solitar împotriva monumentelor sovietice, însă statuile par să reapară mai repede decât pot fi contestate. Filmul amestecă documentarul, ficțiunea și umorul negru într-o poveste despre o țară care încă se luptă cu propriul trecut.

Radu Jude aduce la Iași filmul prezentat la Cannes

Duminică, 9 august, de la ora 16:30, Cinema Ateneu găzduiește avanpremiera „Jurnalul unei cameriste”, cel mai nou film al lui Radu Jude.

Producția a avut premiera mondială la Cannes 2026, în secțiunea Quinzaine des Cinéastes. Povestea urmărește o tânără româncă angajată de o familie din Bordeaux și lovește direct în teme precum sărăcia, migrația și relația tensionată dintre Est și Vest.

Programul continuă, de la ora 18:30, cu „Transit Times”, filmul Anei Felicia Scutelnicu despre o familie din Chișinăul anului 1997, prinsă între ruinele lumii sovietice și nesiguranța tranziției.

Delta Dunării închide SFR 17

Festivalul se încheie duminică, de la ora 20:00, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, cu „Delta sălbatică”, documentarul regizat de Dan Dinu.

Delta este filmată ca un organism viu, iar apa devine vocea care conduce povestea. Proiecția în aer liber va avea loc în prezența regizorului Dan Dinu și a actriței Medeea Marinescu.

Maura ANGHEL