* peste 1.000 de locuințe din Iași sunt oferite turiștilor prin Airbnb, Booking și alte platforme * orașul a ajuns între cele mai mari piețe urbane de închiriere pe termen scurt din România

Iașul a trecut pragul de 1.000 de proprietăți active în regim hotelier și intră în liga națională a Airbnb. Orașul ocupă locul al șaptelea între principalele piețe urbane urmărite de platformele de analiză, într-o Românie ajunsă la aproximativ 74.000 de locuințe oferite pentru sejururi scurte.

Piața cazărilor pe termen scurt a depășit la Iași etapa apartamentelor închiriate ocazional. Regimul hotelier a devenit o afacere vizibilă, care mută tot mai multe locuințe din circuitul chiriilor clasice spre Airbnb, Booking și Vrbo.

Datele AirDNA indică 1.053 de proprietăți active în Iași, după eliminarea anunțurilor publicate simultan pe mai multe platforme. Oferta locală a crescut cu 5,5% într-un singur an, ceea ce înseamnă că pe piață au intrat, net, aproximativ 55 de proprietăți noi.

Iașul ocupă locul al șaptelea în România

Clasamentul AirDNA este condus de București, cu 9.107 proprietăți active, urmat de Constanța, cu 6.170, Brașov, cu 3.175, Cluj-Napoca, cu 2.302, Sibiu, cu 2.244, și Timișoara, cu 1.395 de unități. Iașul ocupă locul al șaptelea, cu 1.053 de proprietăți, înaintea Oradiei, care are 936, și a Craiovei, cu 872. Orașul se află la o distanță de 342 de unități față de Timișoara și are cu 117 mai multe proprietăți decât Oradea. Un alt furnizor de date, AirROI, identifică 499 de anunțuri active și plasează Iașul pe locul al nouălea la nivel național. Diferența vine din metodologia de colectare. AirDNA urmărește Airbnb, Booking și Vrbo și elimină proprietățile duplicate, în timp ce AirROI analizează în principal oferta Airbnb și lucrează cu un set de date mai restrâns.

Nouă din zece proprietăți sunt apartamente

Piața ieșeană este dominată aproape complet de apartamente. Potrivit datelor AirROI, 92,2% dintre proprietățile analizate sunt apartamente sau locuințe în condominiu, iar 92,8% sunt oferite integral, nu doar sub forma unei camere. Aproape 77% dintre anunțuri sunt garsoniere sau apartamente cu un singur dormitor. Locuințele cu unu sau două dormitoare reprezintă împreună aproximativ 92% din întreaga ofertă, în timp ce proprietățile cu minimum trei dormitoare au o pondere de numai 3%.

Cele mai căutate zone sunt Centrul, Copoul, Tătărașiul, Tudor Vladimirescu, Păcurariul și Buciumul. Cererea este susținută de apropierea de Palatul Culturii, universități, spitale, clădiri de birouri, centre comerciale și principalele puncte de interes ale orașului.

Clienții nu sunt doar turiști. O parte importantă a cererii vine de la pacienți și aparținători, candidați la admitere, participanți la conferințe, oameni de afaceri și persoane venite la Iași pentru evenimente private sau profesionale.

Aproape 5.000 de dolari pe an pentru o proprietate

AirDNA estimează că o proprietate activă din Iași produce venituri brute medii de aproximativ 4.800 de dolari pe an. Tariful mediu efectiv plătit pentru o noapte rezervată este de aproximativ 64 de dolari, iar gradul mediu de ocupare ajunge la 39%.

Veniturile medii pe proprietate au crescut cu 33% într-un singur an. Tariful mediu pe noapte a avansat cu 5,4%, iar gradul de ocupare a urcat cu două puncte procentuale.

AirROI indică o medie anuală mai redusă, de 3.917 dolari, un tarif de aproximativ 66 de dolari pe noapte și un grad de ocupare de 26,1%. Durata medie a unui sejur este de 3,9 nopți, iar rezervările sunt făcute, în general, cu aproximativ 25 de zile înainte.

Concurența este deja puternică. Aproximativ 44% dintre gazdele analizate de AirROI au statut de „Superhost”, aproape 38% dintre proprietăți au primit eticheta „Guest Favourite”, iar media evaluărilor ajunge la 4,83 puncte din 5.

România a ajuns la 74.000 de locuințe

La nivel național, aproximativ 74.000 de locuințe sunt oferite spre închiriere pe termen scurt, potrivit raportului prezentat de Profit.ro. Oferta României a crescut cu 7,8% într-un an, una dintre cele mai mari creșteri din Europa. România ocupă locul al treilea între piețele europene cu cel puțin 50.000 de unități, după Polonia, unde oferta a crescut cu 8,9%, și Cehia, cu un avans de 8%.

Dan DIMA