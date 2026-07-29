* monumentul vechi de peste trei secole este consolidat cu bani europeni * sub zidurile bisericii au fost descoperite zeci de morminte

Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril”, cunoscută drept „Biserica Doamnelor”, a intrat într-unul dintre cele mai complicate șantiere de restaurare din Iași. Aproape un milion de euro sunt alocați intervenției, dar comunitatea trebuie să găsească bani și pentru partea neacoperită de finanțarea europeană. Monumentul, abandonat zeci de ani în centrul Iașului, este ridicat, la propriu, de la pământ. Lăcașul se află în plină consolidare prin proiectul transfrontalier „Calea Istoriei și Tradițiilor: Iași–Soroca”. Valoarea intervenției de la Iași se apropie de un milion de euro, dintre care 891.000 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă.

Comunitatea trebuie să completeze finanțarea

Banii europeni acoperă 90% din valoarea eligibilă. Pentru partea rămasă, parohia și comunitatea trebuie să strângă aproximativ 100.000 de euro. Nu demult a fost lansată campania „400 de ctitori pentru Biserica Doamnelor”, prin care se încearcă adunarea a 25.000 de euro pentru refacerea altarului, a Sfintei Mese și a catapetesmei. Așadar, milionul de euro nu înseamnă că toate costurile sunt rezolvate. Fără donații și contribuția locală, o parte dintre lucrările interioare riscă să rămână fără acoperire.

57 de oseminte găsite sub biserică

Șantierul a scos la lumină o pagină îngropată a Iașului. Până în mai 2026, arheologii descoperiseră 57 de rămășițe umane în interiorul și în jurul bisericii. Descoperirea confirmă existența vechiului „Cimitir al Săracilor”, aflat cândva la marginea orașului. Cercetarea arheologică se desfășoară în paralel cu lucrările de consolidare. Osemintele găsite în exterior vor fi reînhumate în curtea bisericii, iar cele descoperite în interior ar urma să rămână în incinta monumentului.

Monument vechi, ținut zeci de ani cu ușile închise

Biserica a fost ridicată în secolul al XVII-lea și a trecut prin incendii, războaie și cutremure. După 1965, lăcașul a fost închis și lăsat să se degradeze. A fost redeschis în 1997 și încredințat Societății Ortodoxe a Femeilor Române din Iași. De aici vine numele sub care este cunoscut astăzi: „Biserica Doamnelor”. Din cauza riscului structural, slujbele au fost mutate în 2018 într-un spațiu provizoriu.

După restaurare, biserica ar trebui să intre într-un traseu cultural și religios comun Iași–Soroca. Proiectul prevede o platformă digitală, evenimente și promovarea patrimoniului de pe ambele maluri ale Prutului. Dan DIMA