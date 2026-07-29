* psihologul și terapeutul de familie Menis Yousry va susține, între 25 și 27 septembrie 2026, seminarul experiențial „Essence Foundation”, dedicat emoțiilor, relațiilor și tiparelor care ne influențează viața.

De ce repetăm comportamente despre care știm că ne fac rău? De ce ne este greu să spunem ce simțim sau să ieșim din rolurile construite pentru a fi acceptați? Menis Yousry revine în septembrie la Iași cu un seminar intens, în care participanții sunt invitați să privească dincolo de reacțiile de moment și să descopere mecanismele formate de-a lungul vieții.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a trei zile și propune exerciții individuale, procese de grup și momente de reflecție asupra relațiilor, emoțiilor și reacțiilor automate.

Nu este o conferință clasică, în care publicul doar ascultă. Participanții sunt implicați în activități prin care pot observa mai clar cum experiențele din trecut continuă să influențeze alegerile, fricile, relația de cuplu, legătura cu părinții sau felul în care se privesc pe ei înșiși.

De ce continuăm să trăim prin fricile trecutului

Tema centrală a seminarului este legătura dintre ceea ce am trăit și modul în care reacționăm astăzi. Uneori, în spatele nevoii de control, al perfecționismului, al furiei sau al dorinței de a-i mulțumi permanent pe ceilalți se află frica de respingere, de judecată ori de eșec.

Procesul Foundation îi invită pe participanți să observe aceste mecanisme într-un spațiu bazat pe confidențialitate și lipsa judecății. Seminarul este susținut în limba engleză, cu traducere în limba română.

„Acum văd frica și nu mai conduce ea în locul meu”

Cei care au participat la edițiile anterioare descriu experiența mai ales prin schimbările apărute în relația cu ei înșiși și cu oamenii apropiați.

„Am găsit un mediu sigur și autentic, în care am putut să dau măștile jos și să mă înțeleg mai bine”, povestește C., inginer, care spune că experiența s-a reflectat și în comunicarea cu partenera sa.

Pentru L.S., terapeut, seminarele au reprezentat finalul unor căutări îndelungate despre propria identitate: „Este minunat să vezi că se poate și altfel decât erai obișnuit să întâmpini viața”.

S.O., economist, vorbește despre toleranță, iertare și înțelegerea faptului că fiecare om își duce propriile bătălii. „Sunt mai liniștită, mai așezată și am mai multă răbdare cu cei apropiați”, mărturisește S.D., farmacist.

Pentru I.R., farmacist, una dintre cele mai importante schimbări a fost renunțarea la reproșurile față de părinți: „Am început să îi înțeleg mai mult și să nu îmi mai fie frică de oameni”.

D.C., avocat, spune că a învățat să oprească reacțiile de pe „pilot automat” și să ia decizii cu mai mult calm. „Mă pierdusem pe drumul maternității și nu mai știam cine sunt în afara rolului de mamă”, povestește O., cadru didactic, pentru care seminarul a însemnat o întoarcere către propria identitate.

Poate cea mai puternică mărturie aparține unei participante care spune simplu: „Frica încă apare. Diferența este că acum o văd, iar atunci când o văd, nu mai conduce ea viața în locul meu”.

Mărturiile descriu experiențe personale și nu reprezintă promisiuni privind rezultatele fiecărui participant.

Cine este Menis Yousry

Menis Yousry este psiholog, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, autor și facilitator internațional. Este fondatorul Essence Process și susține de peste trei decenii seminare dedicate relațiilor, comportamentului uman și proceselor de autocunoaștere.

Întâlnirea de la Iași se adresează celor care doresc să înțeleagă mai bine de ce reacționează într-un anumit fel, de ce repetă aceleași conflicte și cum pot construi relații mai autentice cu ei înșiși și cu ceilalți. Clara DIMA