* Arheologii au făcut o descoperire importantă în comuna Andrieşeni, unde au fost identificate trei morminte ce acoperă perioade istorice diferite, de la sfârşitul Epocii Bronzului până în Evul Mediu timpuriu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei campanii de cercetare desfăşurate între 18 şi 25 iulie, într-o necropolă tumulară din zona satului Spineni.

O movilă de pământ ridicată cu mii de ani în urmă și-a dezvăluit secretele. Trei morminte preistorice au fost descoperite la Andrieșeni, în urma unei campanii arheologice desfășurate recent.

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Identificarea și evaluarea patrimoniului arheologic, cu precădere a monumentelor tumulare din zona de luncă de pe teritoriul comunei Andrieșeni, județul Iași”. Specialiștii au ales tumulul 1, movila aflată în centrul grupului. Săpăturile au confirmat că sub pământ se afla un spațiu funerar folosit de comunități preistorice.

Cele trei complexe descoperite pot furniza informații despre ritualurile de înmormântare, credințele și organizarea comunităților care au trăit pe valea Jijiei cu mii de ani în urmă.

Movila a fost scanată înainte de săpături

Arheologii nu au intrat direct cu uneltele în tumul. Mai întâi, movila a fost cercetată cu aparatură modernă, pentru ca specialiștii să vadă ce anomalii se ascund în sol. Au fost efectuate zboruri aeriene, măsurători magnetometrice și investigații geo-electrice, inclusiv teste de rezistivitate și tomografie electrică. Prin aceste metode, cercetătorii au putut identifica zonele în care structura pământului fusese modificată. Abia apoi au început săpăturile propriu-zise. Combinația dintre tehnologie și cercetarea arheologică directă a dus la identificarea celor trei complexe funerare.

Trei morminte care pot rescrie istoria locului

Cercetarea face parte dintr-un proiect dedicat identificării şi evaluării patrimoniului arheologic din comuna Andrieşeni, cu accent pe monumentele funerare de tip tumul. Deşi astfel de movile sunt întâlnite, de regulă, în zone înalte, specialiştii au identificat mai multe asemenea structuri chiar în lunca Jijiei, folosind fotografii aeriene şi imagini satelitare. „Am ales să cercetăm necropola din zona Spineni, unde am identificat un grup de tumuli. În prezent se disting cinci movile funerare, iar în această campanie am investigat primul tumul, aflat în centrul ansamblului”, ne-a spus coordonatorul de proiect, Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei - Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.

În timpul campaniei, cercetătorii au utilizat atât metode moderne de investigare, precum prospecţiuni magnetometrice, geoelectrice şi tomografie electrică, cât şi săpături arheologice clasice.

În cele şase zile lucrările s-au desfăşurat doar pe jumătate din tumulul cercetat, urmând ca investigaţiile să fie reluate în luna septembrie. „Obiectivul nostru este să cercetăm integral acest tumul şi, în timp, întreaga necropolă. Numai astfel vom putea reconstitui imaginea completă a complexelor funerare şi a comunităţilor care au folosit acest loc de-a lungul timpului”, a declarat Sergiu-Constantin Enea, membru al echipei de cercetare.

Din echipa de cercetare au făcut parte dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei - Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, dr. Sergiu-Constantin Enea, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, lect. univ. dr. Andrei Asăndulesei, de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, dr. Casandra Braşoveanu şi dr. Radu-Alexandru Brunchi, de la Centrul Arheoinvest din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, şi masteranzii Constantin Gabriel Iacob şi Răzvan Şurubaru, de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Cercetările vor continua în cadrul unor campanii multianuale, care urmăresc investigarea întregii necropole de la Andrieşeni. Maura ANGHEL, Laura RADU