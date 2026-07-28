Nu toate rolurile le-au fost comode. Unii au trebuit să vorbească atunci când ar fi preferat să rămână în public, alții să apere idei în care nu credeau, să improvizeze fără un text pregătit ori să accepte că adversarii lor au avut argumente mai bune. Micii temerari de la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști au dus însă fiecare provocare până la capăt.

În foișorul elegant al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, copiii au susținut discursuri, au oferit interviuri și s-au confruntat în dezbateri. Au fost reporteri, invitați, vorbitori și adversari de idei. Au pus întrebări, au căutat răspunsuri rapide și au încercat să îi convingă pe ceilalți fără să ridice vocea și fără să transforme dezacordul într-un conflict.

Au existat emoții, ezitări și răspunsuri care nu au venit imediat. Au existat victorii, dar și înfrângeri. Pentru unii, cel mai dificil moment nu a fost să vorbească, ci să piardă. Pentru alții, provocarea a fost să își păstreze ideile limpezi atunci când toate privirile erau îndreptate spre ei.

„Copiii nu trebuie să aștepte să devină adulți pentru a învăța să se exprime. Vor avea nevoie de voce la școală, într-un interviu, atunci când vor conduce o echipă, când vor cere ajutor sau când vor trebui să spună că li se face o nedreptate. Un copil care știe să vorbească, să argumenteze și să asculte nu devine doar un vorbitor mai bun, ci un om mai sigur pe el. De aceea, la clubul nostru nu creștem doar mici jurnaliști. Creștem VOCI”, au spus coordonatorii Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști.

Discursul public îi obligă pe copii să își așeze gândurile într-o ordine pe care și ceilalți o pot înțelege. Improvizația îi învață să reacționeze atunci când planul se schimbă, iar dezbaterea le arată că o idee poate fi apărată ferm, fără agresivitate. La fel de important, îi învață că omul aflat în fața lor nu este un dușman, ci partenerul care îi obligă să gândească mai atent.

Întâlnirea a avut și o puternică dimensiune de pedagogie muzeală. Muzeul Municipal „Regina Maria” nu a fost doar locul în care s-au desfășurat exercițiile, ci parte din experiența de învățare. În apropierea patrimoniului și a istoriei orașului, copiii au fost încurajați să observe, să întrebe, să cerceteze și să transforme ceea ce descoperă în povești care pot fi spuse mai departe.

Pentru ei, muzeul nu a fost un spațiu în care trebuie doar să privești în tăcere. A devenit un loc viu, al dialogului, al curiozității și al întâlnirii dintre trecut și prezent. Aceasta este una dintre marile mize ale pedagogiei muzeale: copilul nu primește doar informații, ci este provocat să descopere, să interpreteze și să participe.

La final, micii jurnaliști nu au plecat doar cu bucuria unei victorii sau cu dezamăgirea unei înfrângeri. Au plecat cu o lecție mult mai importantă: poți avea talent, idei și visuri, dar trebuie să înveți să le faci cunoscute. Pentru că fără VOCE, niciun succes nu este posibil.

Maura ANGHEL