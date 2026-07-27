Revoluție la sate! Colectarea selectivă a deșeurilor intră într-o nouă eră, la Iași

Locuitorii din mediul rural al județului Iași se pregătesc pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în domeniul salubrizării. Consiliul Județean Iași pune în mișcare un nou sistem de colectare selectivă a deșeurilor, care va funcționa în toate localitățile din județ, cu excepția municipiului Iași, pe baza unui contract de concesiune valabil timp de opt ani.

După investiții de sute de milioane de lei realizate prin proiectele europene dedicate Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), autoritățile intră acum în etapa în care serviciile vor fi reorganizate și delegate prin licitație unui nou operator.

Colectarea gunoiului se schimbă complet

Noul regulament aprobat de Consiliul Județean prevede colectarea separată a tuturor principalelor categorii de deșeuri, de la hârtie, carton, plastic, metal și sticlă, până la biodeșeuri, deșeuri voluminoase, resturi provenite din renovări sau chiar gunoaie abandonate pe domeniul public.

În plus, operatorul desemnat va avea obligația să ridice inclusiv deșeurile generate în urma târgurilor, festivalurilor, bâlciurilor și altor evenimente organizate în comunele din județ.

Autoritățile susțin că noul sistem urmărește creșterea gradului de reciclare și reducerea cantităților de gunoi care ajung la depozitare, în conformitate cu obiectivele asumate de România la nivel european.

Contract nou după expirarea actualului operator

Actualul contract de colectare și transport al deșeurilor, încheiat de ADIS Iași cu operatorul Girexim Universal, a ajuns la finalul perioadei contractuale, iar Consiliul Județean pregătește atribuirea unui nou contract prin licitație publică.

Documentația prevede o concesiune pe o perioadă de opt ani, urmând ca noul operator să deservească toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, cu excepția municipiului Iași, care are propriul contract de salubrizare prin Salubris.

Apar și tarife noi. Reguli mai stricte

Documentația stabilește și valorile maxime estimate ale tarifelor pentru primul an de funcționare.

În prima etapă, colectarea și transportul deșeurilor reciclabile vor putea ajunge la 1.104,81 lei pe tonă, în timp ce pentru deșeurile reziduale tariful maxim estimat este de 605,20 lei pe tonă.

După operaționalizarea completă a infrastructurii integrate de tratare a deșeurilor, tarifele maxime estimate cresc la 1.170,85 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile, 813,02 lei/tonă pentru deșeurile reziduale, 617,44 lei/tonă pentru biodeșeuri.

Aceste valori reprezintă plafoane maxime rezultate din studiul de fundamentare și vor sta la baza procedurii de concesionare.

Sistemul care urmează să fie implementat este rezultatul proiectelor europene dezvoltate de Consiliul Județean Iași prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, investiții care au creat infrastructura necesară pentru un management modern al deșeurilor.

Autoritățile județene susțin că noua organizare va permite monitorizarea mai eficientă a operatorului, introducerea unor indicatori clari de performanță și respectarea țintelor europene privind reciclarea și economia circulară.

Pentru locuitorii comunelor ieșene, schimbările vor însemna un sistem de colectare mai bine organizat, reguli mai stricte privind separarea deșeurilor și servicii care vor trebui să respecte standarde moderne de eficiență și protecție a mediului. Daniel BACIU