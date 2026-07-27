Astăzi, în foișorul elegant al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, a început cea de-a doua ediție a Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști. Pentru cinci zile, liniștea grădinii va fi întreruptă de întrebări, râsete, exerciții de dicție și voci de copii care învață să vorbească limpede și cu încredere.

Investigatorii de serviciu sunt Ilinca, Anais, Silvana, Clara, Călin, Vlad, Yannis și Heinrich. Opt copii isteți, curioși și dornici să învețe lucruri noi, pregătiți să observe fiecare detaliu și să afle povestea ascunsă în spatele lui.

În prima zi, agendele s-au deschis, microfonul a trecut dintr-o mână în alta, iar emoțiile și-au făcut și ele loc printre participanți. Unii au vorbit mai tare, alții au început cu glas timid, dar fiecare a avut ceva de spus.

În această săptămână, copiii vor fi reporteri, investigatori și detectivi ai adevărului. Vor explora spații noi, vor întâlni oameni, vor pune întrebări și vor învăța să nu se mulțumească niciodată cu primul răspuns. Vor căuta indicii, vor separa faptele de presupuneri și vor descoperi că o poveste bună poate începe de la un gest, un sunet sau un amănunt pe lângă care adulții trec uneori în grabă.

Curiozitatea va fi principalul lor instrument de lucru, iar creativitatea îi va ajuta să transforme ceea ce văd în știri, interviuri și reportaje.

Microfonul, proba care nu poate fi ocolită

La Clubul de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri, probele de microfon sunt obligatorii. Nu există întâlnire fără acel moment în care fiecare copil se ridică, își potrivește vocea și vorbește în fața celorlalți.

La început, microfonul pare greu. Mâinile îl strâng cu putere, cuvintele se grăbesc, iar privirea caută un punct sigur. Apoi apar primele zâmbete, vocile devin mai clare și poveștile încep să curgă.

Aici nu căutăm voci perfecte. Creștem VOCI. Voci curajoase, autentice, capabile să pună întrebări, să apere o idee și să spună adevărul fără teamă.

Foișorul Muzeului Municipal „Regina Maria” a devenit, de astăzi, o mică redacție de vacanță. Pentru Ilinca, Anais, Silvana, Clara, Călin, Vlad, Yannis și Heinrich începe o aventură de cinci zile în care Iașul va fi teren de explorare, iar fiecare detaliu poate deveni o poveste. Maura ANGHEL