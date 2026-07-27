Schimbare majoră pentru mii de paciente, la Maternitatea „Cuza Vodă”

* conducerea spitalului a decis extinderea programului de consultații până la ora 17:00 și implicarea tuturor medicilor în activitatea din ambulatoriu, inclusiv a profesorilor universitari și a celor mai experimentați specialiști

Femeile din Iași și din întreaga regiune a Moldovei vor avea acces mai ușor la consultații de specialitate, după ce Maternitatea „Cuza Vodă” introduce una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în organizarea Ambulatoriului.

Măsura vine ca răspuns la solicitările numeroaselor paciente care, din cauza programului de lucru, nu reușeau să ajungă la consultații în intervalul obișnuit. Începând cu noul program, Ambulatoriul Maternității „Cuza Vodă” va funcționa zilnic între orele 08:00 și 17:00, oferind mai multe posibilități de programare și reducând timpii de așteptare.

Toți medicii vor avea obligația de a consulta paciente în ambulatoriu

Schimbarea nu înseamnă doar un program mai lung, ci și acces la întreaga expertiză medicală a spitalului. Managerul unității, Robert Dâncă, a anunțat că toți medicii, indiferent de gradul profesional, vor avea obligația de a consulta paciente în ambulatoriu, astfel încât femeile să beneficieze de servicii medicale la cele mai înalte standarde. „Am decis să mărim programul de activitate pentru a fi cât mai aproape și în sprijinul pacientelor. Programul va fi între orele 8:00 și 17:00, iar la consultații participă toți colegii mei medici din spital, indiferent de gradul profesional și pregătirea profesională. Sunt și cei cu pregătire didactică, profesori, conferențiari, medici cu experiență. Toți vor avea, cel puțin o dată pe săptămână, activitate în ambulatoriu”, a declarat managerul Robert Dâncă.

A fost introdus un call center

O altă noutate importantă este introducerea unui call center, prin intermediul căruia pacientele își pot face programări telefonice, fără deplasări inutile și fără timpul pierdut la ghișee. Numărul de telefon este disponibil pe pagina oficială a spitalului, iar sistemul urmărește să simplifice accesul la consultații și să elimine aglomerația.

Conducerea Maternității „Cuza Vodă” speră că noul program va crește accesibilitatea serviciilor medicale și va permite depistarea mai rapidă a problemelor de sănătate, într-un județ care deservește nu doar Iașul, ci și un număr mare de paciente din întreaga regiune a Moldovei. Extinderea programului și implicarea tuturor medicilor reprezintă un pas important spre modernizarea relației dintre spital și pacient, într-o perioadă în care accesul rapid la consultații de specialitate devine tot mai important. Nicoleta ZANCU