Alertă în spitalele din Iași! Protest fără termen de încheiere după eșecul negocierilor

Sistemul sanitar din județul Iași a intrat într-o nouă etapă de tensiune, după ce toate spitalele au declanșat, de astăzi, greva generală pe perioadă nedeterminată. Decizia vine după negocierile purtate la Palatul Cotroceni, unde reprezentanții sindicali au discutat cu oficiali din Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, fără ca revendicările privind noua lege a salarizării să primească o soluție concretă.

Potrivit liderului Sanitas Iași, Iulian Cozianu, sindicaliștii consideră că actualul proiect al legii salarizării poate conduce la înghețarea sau chiar diminuarea veniturilor pentru o perioadă de până la cinci ani. În plus, aceștia reclamă menținerea blocării posturilor din spitale, o problemă despre care spun că pune o presiune tot mai mare pe personalul existent și afectează siguranța actului medical.

Un alt punct sensibil îl reprezintă modificările privind sporurile de risc. Sindicaliștii contestă propunerea prin care doar maximum 10% dintre angajații unei specialități ar putea beneficia de anumite sporuri, susținând că riscurile profesionale sunt identice pentru personalul care lucrează în aceeași secție și nu pot fi diferențiate administrativ.

Pacienții aflați în situații critice nu vor fi abandonați

Chiar dacă protestul este unul de amploare, reprezentanții Sanitas dau asigurări că pacienții aflați în situații critice nu vor fi abandonați. Conform prevederilor legale, unitățile medicale vor asigura toate urgențele, tratamentele pacienților internați și aproximativ o treime din activitatea obișnuită. Consultațiile și intervențiile care nu reprezintă urgențe vor fi reprogramate.

Sindicaliștii urmează să decidă, în cadrul Consiliului Național Sanitas, dacă protestele vor fi intensificate în perioada următoare. În lipsa unor modificări legislative sau a unui acord cu autoritățile, există posibilitatea ca presiunea asupra sistemului sanitar să crească, iar conflictul de muncă să se prelungească.

Greva din Iași reflectă probleme mai ample din sistemul sanitar românesc: deficitul de personal, finanțarea insuficientă a spitalelor și disputele privind noua lege a salarizării.

Pentru pacienți, cea mai importantă informație rămâne că serviciile medicale de urgență și tratamentele esențiale continuă să fie asigurate, însă o parte dintre consultațiile și intervențiile programate pot suferi întârzieri până la deblocarea conflictului. Carmen DEACONU, Laura RADU