Spitalul de Boli Infecțioase Iași introduce o tehnologie de ultimă generație pentru verificarea curățeniei

* Noul echipament permite personalului medical să obțină rezultate în aproximativ 10 secunde, direct la locul recoltării, fără incubare și fără analize de laborator complexe, oferind astfel o imagine imediată asupra nivelului de reziduuri organice rămase pe suprafețe sau în lichide după curățare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași face un nou pas în creșterea siguranței pacienților și în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, după ce structura SPIAM (Supravegherea, Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale) a fost dotată cu sistemul Kikkoman Lumitester Smart + LuciPac, o tehnologie modernă bazată pe bioluminiscență, utilizată pentru verificarea eficienței proceselor de curățare și dezinfecție.

Tehnologia A3 detectează mai mult decât testele ATP clasice

Sistemul utilizează tehnologia A3, considerată mai performantă decât metodele clasice bazate exclusiv pe ATP. Dacă testele convenționale identifică doar adenozin-trifosfatul (ATP), noua tehnologie măsoară simultan ATP, ADP și AMP – molecule care apar în urma degradării ATP-ului.

Acest lucru permite identificarea unor urme de contaminare organică care ar putea trece neobservate prin metodele tradiționale și reduce semnificativ riscul rezultatelor fals-negative, în special în zonele unde există urme de sânge, fluide biologice sau reziduuri microbiene.

Rezultatele sunt exprimate în unități relative de lumină (RLU), iar interpretarea lor se face în funcție de pragurile interne stabilite de unitatea medicală.

Monitorizare digitală și trasabilitate completă

Pe lângă rapiditatea analizelor, sistemul oferă și funcții digitale avansate. Aparatul poate transmite datele prin Bluetooth către aplicația dedicată, unde acestea sunt stocate în cloud, permițând realizarea unor planuri de monitorizare, analiza evoluției în timp și păstrarea unei evidențe complete a tuturor verificărilor efectuate.

Pentru recoltare sunt utilizate consumabile dedicate – LuciPac A3 Surface pentru suprafețe și LuciPac A3 Water pentru lichide sau apa de clătire. În plus, LuciPac A3 Surface beneficiază de certificarea internațională AOAC-RI PTM, care validează performanța metodei.

Reprezentanții spitalului subliniază însă că tehnologia nu trebuie confundată cu un test microbiologic.

Sistemul nu detectează virusuri, nu identifică bacterii și nu poate stabili specia sau rezistența microorganismelor. El măsoară exclusiv cantitatea de reziduuri organice rămase după procesul de curățare.

Prin urmare, un rezultat favorabil confirmă eficiența procesului de igienizare, dar nu certifică sterilitatea suprafeței și nici absența unui anumit agent patogen.

De asemenea, dispozitivul este destinat exclusiv verificării suprafețelor și lichidelor de clătire și nu poate fi utilizat pentru testarea țesuturilor sau a produselor biologice.

Instrument complementar în prevenirea infecțiilor asociate actului medical

Din punct de vedere normativ, metoda bazată pe bioluminiscență reprezintă un instrument complementar de verificare a eficienței curățării și dezinfecției și nu înlocuiește monitorizarea microbiologică obligatorie prevăzută de legislația privind prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.

În schimb, avantajul major al sistemului constă în posibilitatea intervenției imediate atunci când valorile măsurate depășesc pragurile admise. Personalul poate dispune reigienizarea suprafețelor pe loc, iar toate rezultatele sunt înregistrate electronic, oferind trasabilitate și documente justificative utile inclusiv în cadrul controalelor autorităților.

Prin această investiție, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași își consolidează sistemul de monitorizare a calității actului medical și a măsurilor de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, utilizând tehnologii moderne care permit verificarea rapidă și obiectivă a proceselor de curățare și dezinfecție. Carmen DEACONU