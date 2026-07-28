ADR Nord-Est anunță investiții uriașe. Iașul devine punct strategic la granița UE

Regiunea Nord-Est se află în fața unuia dintre cele mai ample valuri de investiții din ultimii ani, iar Iașul este unul dintre principalii beneficiari. Cu 31 de proiecte aflate deja în implementare, în valoare totală de aproape 643 de milioane de euro, dintre care peste 434 de milioane de euro provin din fonduri europene, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pregătește transformarea infrastructurii rutiere și a mobilității regionale.

Printre proiectele considerate strategice se află centura ușoară de ocolire a municipiului Iași, o investiție estimată la 83,5 milioane de euro, menită să reducă presiunea asupra traficului urban și să faciliteze legătura cu principalele axe de transport din regiune. În paralel, conexiunea rutieră către vama Rădăuți-Prut, evaluată la 68 de milioane de euro, și axa rutieră strategică din județul Vaslui, de peste 91 de milioane de euro, completează un plan amplu de modernizare a infrastructurii Moldovei.

Miza investițiilor depășește însă construirea unor drumuri noi

Oficialii ADR Nord-Est susțin că regiunea trebuie să profite de poziția sa la frontiera estică a Uniunii Europene și de dezvoltarea coridoarelor europene de transport, astfel încât Moldova să devină un veritabil nod logistic și economic. În această viziune, centura Iașului și legăturile rutiere cu Republica Moldova sunt considerate proiecte capabile să schimbe rolul întregii regiuni în economia europeană.

Totuși, experiența ultimilor ani arată că marile investiții sunt încetinite de proceduri administrative complicate, licitații care durează luni sau chiar ani, dificultăți în obținerea avizelor și creșterea costurilor materialelor de construcții. La acestea se adaugă probleme generate de insolvența unor antreprenori, rezilieri de contracte și apariția unor lucrări neprevăzute, care împing termenele de finalizare mult dincolo de estimările inițiale.

Accentul se va muta spre mobilitate inteligentă, digitalizare, conectivitate…

Pentru perioada de după 2028, strategia ADR Nord-Est merge mai departe decât infrastructura clasică. Accentul se va muta spre mobilitate inteligentă, digitalizare, conectivitate și integrarea investițiilor în educație, sănătate și antreprenoriat. Ideea este că un drum nou produce efecte maxime doar atunci când este însoțit de investiții care creează locuri de muncă, dezvoltă comunitățile și atrag afaceri.

În acest context, Iașul este văzut drept unul dintre principalele motoare ale dezvoltării regionale. Dacă proiectele aflate acum în implementare vor fi finalizate conform planului, municipiul și întreaga regiune ar putea beneficia de o conectivitate mult mai bună cu rețeaua europeană TEN-T și cu Republica Moldova, consolidându-și rolul de poartă estică a Uniunii Europene și de centru economic al Moldovei.

Daniel BACIU