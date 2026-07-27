FOTO - Campusul universitar de la Miroslava este aproape gata

* Universitatea de Științele Vieții din Iași construiește un campus integrat finanțat prin PNRR, unde elevii și studenții vor învăța în laboratoare și ateliere digitalizate

Iașul se pregătește să inaugureze unul dintre cele mai importante proiecte educaționale din ultimii ani. Campusul profesional integrat pentru învățământ dual al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” se află în faza finală de realizare și promite să transforme modul în care sunt pregătiți viitorii specialiști pentru piața muncii.

Obiectivul este dezvoltarea învățământului dual

Noua investiție va reuni într-un singur loc săli moderne pentru pregătirea teoretică, laboratoare de ultimă generație și ateliere complet digitalizate, oferind elevilor și studenților condiții comparabile cu cele din marile centre universitare europene. Obiectivul este dezvoltarea învățământului dual, un sistem care pune accent pe pregătirea practică și pe colaborarea directă cu angajatorii.

Campusul va permite extinderea numărului de domenii și calificări disponibile, dar și creșterea numărului de absolvenți care pot intra rapid pe piața muncii. În același timp, proiectul creează un traseu educațional complet, astfel încât elevii care finalizează învățământul dual preuniversitar să își poată continua studiile la nivel universitar, fără întreruperi.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noului campus este integrarea tuturor nivelurilor de pregătire. În cadrul aceluiași sistem educațional, tinerii vor putea obține calificări de la nivelul 3 până la nivelul 8 din Cadrul Național al Calificărilor, ceea ce le oferă perspective mai bune de angajare și dezvoltare profesională.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație, și reprezintă una dintre investițiile strategice prin care România încearcă să reducă deficitul de forță de muncă calificată și să apropie sistemul de învățământ de cerințele economiei.

Finalizarea campusului este așteptată cu interes atât de mediul universitar, cât și de companiile care caută specialiști bine pregătiți. Pentru Iași, investiția consolidează poziția orașului ca unul dintre cele mai importante centre educaționale din România și deschide noi oportunități pentru generațiile viitoare. Carmen DEACONU