Cutremur pe A8! CNSC întoarce licitația de miliarde pentru tronsonul Târgu Frumos - Lețcani

* CNIR trebuie să reanalizeze anumite aspecte ale evaluării, iar atribuirea definitivă este împinsă încă o dată în viitor * disputa revine în birourile evaluatorilor și, cel mai probabil, nu este exclusă nici continuarea bătăliei în instanță

Un nou episod tensionat lovește unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Autostrada Unirii A8, șoseaua care ar trebui să lege Moldova de Transilvania și să schimbe radical economia regiunii, intră din nou într-o zonă de incertitudine după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis în parte contestațiile depuse împotriva rezultatului licitației pentru tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani. Decizia pune sub semnul întrebării atribuirea contractului de 4,57 miliarde de lei și prelungește suspansul pentru unul dintre cele mai așteptate loturi ale autostrăzii.

În luna aprilie, CNIR anunțase că asocierea condusă de Danlin XXL, alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropiski Patishta, câștigase licitația după ce prezentase cea mai avantajoasă ofertă financiară. Părea că proiectul intră în linie dreaptă, însă rivalii Strabag, Kaylon și Makyol au contestat rezultatul, iar CNSC le-a dat acum parțial dreptate, obligând autoritatea contractantă să remedieze procedura.

Decizia nu înseamnă atribuirea automată a contractului către un alt constructor

Decizia aruncă din nou licitația într-o etapă administrativă complicată. Practic, CNIR trebuie să reanalizeze anumite aspecte ale evaluării, iar atribuirea definitivă este împinsă încă o dată în viitor. Pentru un proiect considerat vital pentru dezvoltarea Moldovei, fiecare nouă contestație înseamnă luni pierdute și un nou test al răbdării pentru autorități și pentru locuitorii regiunii. Iar miza este uriașă.

Tronsonul Târgu Frumos – Lețcani nu este un simplu sector de autostradă. Cei aproape 29 de kilometri ascund una dintre cele mai dificile lucrări de infrastructură rutieră din România. Proiectul include nu mai puțin de 33 de poduri și pasaje, cu o lungime cumulată de aproape 8 kilometri, două tuneluri și 13 kilometri de drumuri de legătură care vor conecta viitoarea autostradă cu DN28 și DN28D.

Complexitatea tehnică explică atât valoarea impresionantă a contractului, cât și interesul marilor constructori internaționali.

Disputa revine în birourile evaluatorilor

Pentru Iași și întreaga regiune a Moldovei, orice întârziere pe acest tronson înseamnă decalarea unui proiect strategic care ar trebui să scoată zona din izolarea rutieră și să creeze o conexiune rapidă cu vestul țării și cu viitorul pod peste Prut de la Ungheni. În loc ca atenția să se mute către proiectare și organizarea șantierului, disputa revine în birourile evaluatorilor și, cel mai probabil, nu este exclusă nici continuarea bătăliei în instanță.

Autostrada A8 continuă astfel să fie scena unor confruntări juridice și administrative intense, în care fiecare decizie poate schimba cursul unui contract de miliarde. Iar până când toate contestațiile vor fi epuizate și atribuirea va deveni definitivă, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României rămâne, încă o dată, blocat între promisiuni, proceduri și procese.

Daniel BACIU