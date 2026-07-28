Admiterea care confirmă forța Iașului universitar: 17.724 dosare la UAIC

* la unele programe de licență și masterat s-a ajuns la o concurență de peste cinci candidați pe un singur loc bugetat * concurența a explodat la Psihologie, Relații Internaționale și Resurse Umane

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași demonstrează încă o dată că rămâne unul dintre cele mai puternice centre universitare din România. Sesiunea de admitere din iulie 2026 s-a încheiat cu un interes impresionant din partea candidaților: 17.724 de dosare au fost depuse. Rezultatele confirmă că, în ciuda schimbărilor demografice și a competiției dintre universități, Iașul continuă să atragă mii de tineri din țară și din străinătate, consolidându-și statutul de capitală academică a Moldovei.

Din totalul dosarelor depuse, 13.469 au fost pentru studiile universitare de licență, un număr ușor mai mare decât în sesiunea similară din 2025, în timp ce 4.255 de dosare au vizat programele de masterat.

Universitatea a pus la dispoziție 4.342 de locuri bugetate la licență și 2.360 de locuri bugetate la master, ceea ce înseamnă o concurență medie de 3,10 candidați pe un loc finanțat de la buget la licență și 1,80 candidați pe loc la master.

Bătălie acerbă pentru cele mai căutate specializări

Cele mai mari emoții le-au avut candidații care au ales programele cu cea mai mare concurență. Pe primele poziții se află Relații Internaționale și Studii Europene – 5,43 candidați/loc, Resurse Umane – 5,34 candidați/loc, Psihologie – 5,06 candidați/loc, Psihopedagogie Specială – 5,04 candidați/loc, Comunicare și Relații Publice – 5,03 candidați/loc.

Foarte căutate au fost și programele de Kinetoterapie și motricitate specială, Jurnalism, Chimie medicală, Științe politice și Pedagogia învățământului primar, toate cu peste patru candidați pe fiecare loc bugetat.

Psihologia domină clasamentul facultăților

La nivel de facultăți, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a atras de departe cel mai mare interes, cu 4,70 candidați pe un loc bugetat.

Clasamentul continuă cu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 4,35 candidați/loc, Facultatea de Drept – 3,85, Facultatea de Chimie – 3,08, Facultatea de Educație Fizică și Sport – 2,96.

Datele confirmă tendința ultimilor ani, în care domeniile din zona psihologiei, comunicării și științelor sociale câștigă tot mai mult teren în preferințele absolvenților de liceu.

Unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale admiterii din acest an îl reprezintă creșterea internaționalizării universității.

Candidații înscriși la licență provin din 41 de țări, față de doar 25 anul trecut, iar la master din 26 de state, comparativ cu 18 în 2025.

Mai mult, numărul candidaților veniți din alte țări decât România și Republica Moldova a crescut spectaculos: +22% la licență, +77% la master.

În același timp, interesul românilor de pretutindeni rămâne ridicat. 2.260 de dosare au fost depuse de tineri din diaspora și comunitățile istorice, cu peste 5% mai multe decât în sesiunea precedentă.

Concurență uriașă și la master

Nici programele de master nu au dus lipsă de competiție.

Cele mai căutate au fost Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - 5,55 candidați/loc, Matematici fundamentale pentru învățământ - 4,57, Psihologie clinică și psihoterapie - 4,05, Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor - 4,00, Laborator medical - 3,55.

În top se regăsesc și programele de Comunicare strategică în mediul digital, Criminalistică, Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor sau Psihologie educațională și consiliere.

În perioada 19–31 iulie, facultățile vor afișa rezultatele și vor organiza etapele de confirmare a locurilor.

Pentru candidații care nu vor prinde un loc în această etapă, UAIC va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, cu înscrieri programate între 1 și 3 septembrie, pentru locurile rămase disponibile.

Prin numărul impresionant de dosare, concurența ridicată și creșterea spectaculoasă a interesului internațional, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” confirmă că Iașul rămâne unul dintre cele mai atractive și dinamice centre universitare din România, capabil să atragă anual zeci de mii de candidați din țară și din întreaga lume. Carmen DEACONU