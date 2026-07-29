Mihai Chirica, declarat Cetățean de Onoare al Raionului Călărași

* distincția recompensează sprijinul financiar și parteneriatul dintre Iași și comunitățile de peste Prut

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a primit una dintre cele mai importante distincții acordate de autoritățile din Republica Moldova. În ședința din 28 iulie 2026, Consiliul Raional Călărași a decis să îi confere titlul de Cetățean de Onoare al Raionului Călărași, în semn de recunoaștere a colaborării dezvoltate în ultimii ani și a sprijinului oferit comunității de peste Prut.

Distincția vine într-un moment în care relațiile dintre Municipiul Iași și Raionul Călărași s-au transformat dintr-un parteneriat simbolic într-o colaborare concretă, susținută prin investiții și proiecte comune.

O înfrățire transformată în investiții

Municipiul Iași și Raionul Călărași sunt înfrățite de peste doi ani. Acordul de colaborare a fost semnat pe 27 martie 2024, într-o ședință solemnă a Consiliului Local Iași organizată cu ocazia aniversării Unirii Basarabiei cu România din 1918.

De atunci, relațiile dintre cele două administrații au depășit nivelul schimburilor instituționale, fiind completate de proiecte finanțate direct de municipalitatea ieșeană.

Cel mai recent exemplu este acordul semnat în urmă cu o lună de primarul Mihai Chirica și președintele Raionului Călărași, Nicolae Drăgănel, prin care Municipiul Iași contribuie cu 500.000 de lei la reabilitarea Centrului Cultural „Ion Ungureanu” din orașul Călărași.

Jumătate de milion de lei pentru un simbol cultural

Finanțarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 28 mai 2026 este destinată reparației capitale a acoperișului și lucrărilor de termoizolare exterioară ale Centrului Cultural „Ion Ungureanu”.

Valoarea totală a investiției este de 1.082.000,05 lei, diferența de 582.000,05 lei fiind suportată de autoritățile din Raionul Călărași.

Nu este primul sprijin financiar acordat de Iași acestei instituții. În 2025, Primăria Municipiului Iași a finanțat renovarea interioară a sălii principale a centrului cultural, inclusiv înlocuirea fotoliilor din sala de spectacole, contribuind astfel la modernizarea unuia dintre cele mai importante spații culturale din zonă.

Distincție pentru o colaborare tot mai strânsă

Titlul de Cetățean de Onoare acordat lui Mihai Chirica reprezintă o recunoaștere a implicării administrației ieșene în susținerea proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova.

În ultimii ani, Iașul și-a consolidat rolul de principal partener al comunităților românești de peste Prut, dezvoltând colaborări în domeniile administrației publice, culturii, educației și investițiilor locale.

Sprijinul financiar oferit pentru Centrul Cultural „Ion Ungureanu” este considerat de autoritățile din Călărași drept unul dintre cele mai importante proiecte comune derulate până în prezent și un exemplu al modului în care înfrățirea dintre cele două comunități produce rezultate concrete.

Prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare, autoritățile din Raionul Călărași transmit că relația cu Municipiul Iași depășește cadrul unui protocol administrativ și reflectă un parteneriat bazat pe proiecte, investiții și sprijin reciproc, într-o perioadă în care cooperarea dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului capătă o importanță tot mai mare. Carmen DEACONU