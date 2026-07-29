Ieșean arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual şase minori 

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că pe parcursul a doi ani ar fi agresat sexual şase minori cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Hârlău, la solicitarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este cercetat pentru patru infracţiuni de agresiune sexuală asupra unor minori şi cinci infracţiuni de viol şi tentativă de viol asupra unor minori, toate în formă continuată.

Din referatul întocmit de procurori reiese că, în perioada iunie 2024 - 5 iulie 2026, bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale orale şi ar fi comis acte de natură sexuală asupra a şase victime minore, cu vârste între 8 şi 16 ani. Faptele s-ar fi produs la domiciliile copiilor, împotriva voinţei acestora, prin constrângere morală.

Procurorul de caz a solicitat pe 28 iulie arestarea preventivă a inculpatului, iar propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Hârlău.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău subliniază că punerea în mişcare a acţiunii penale şi dispunerea măsurii arestării preventive sunt etape ale procesului penal şi nu înlătură prezumţia de nevinovăţie, de care beneficiază orice persoană cercetată până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Laura RADU