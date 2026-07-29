Eșec al fostului procuror Eva în tentativa de a scăpa de condamnarea pentru mită

Curtea de Apel București a respins definitiv contestația la executare depusă de fostul procuror Emilian Eva împotriva sentinței prin care acesta a fost condamnat, în 2023, pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații.

Emilian Eva a devenit celebru în urma instrumentării unor dosare dovedite ulterior ca abuzive, precum dosarul ICA sau cel al profesorului Vasile Astărăstoae.

În mai 2023, Înalta Curte l-a condamnat definitiv pe Eva la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru că a primit mită în legătură cu deciziile pe care le lua în calitate de procuror.

Prin aceeași sentință, fostul procuror Eva a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 12.000 lei, la 4 ani termen de supraveghere, la 120 de zile de muncă în folosul comunității și la interzicerea unor drepturi. Instanța a decis, de asemenea, să-i confiște lui Eva 13 tablouri, precum și sumele de 18.400 euro și 2.700 lei.

Judecătorii au stabilit că Emilian Eva a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție, că a efectuat operațiuni de comerț clandestin incompatibile cu funcția de magistrat și că a comis fals în declarația de avere. Fiind condamnat penal, Emilian Eva a fost exclus din magistratură în iulie 2023.

Contestații pe bandă rulantă

La sfârșitul anului 2025, Eva a depus la Tribunalul Municipiului București (TMB) o contestație la executare. Eva a susținut că, în urma unei hotărâri prealabile a Înaltei Curți din septembrie 2025, una dintre faptele pentru care fusese condamnat (operațiuni financiare/acte de comerț incompatibile cu funcția) nu ar mai întruni elementele constitutive ale infracțiunii.

Cererea lui Eva a fost respinsă de TMB în ianuarie 2026, dar, în martie, Curtea de Apel București a trimis dosarul spre rejudecare pentru un viciu de procedură.

În 28 mai 2026, Tribunalul București a decis din nou, în urma rejudecării, să respingă, ca nefondată, contestația formulată de Emilian Eva. Tribunalul l-a obligat, de asemenea, pe Eva la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Eva a contestat și această hotărâre a Tribunalului București la Curtea de Apel București.

Prin Hotărârea nr. 422 din 16 iulie 2026, Curtea de Apel a respins contestația formulată de Emilian Eva și a menținut soluția Tribunalului București. Deși Eva indicase greșit articolul de lege pe care și-a întemeiat acțiunea, Curtea a decis totuși să analizeze contestația la executare, constatând că aceasta este nefondată. Argumentul principal al judecătorilor a fost acela că o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți (cum este cea invocată de Eva) este obligatorie doar pentru viitor.

Două condamnări rămase în vigoare

Curtea a constatat că, prin contestația la executare, Eva urmărea, în realitate, o revizuire a hotărârii Înaltei Curți prin care fusese condamnat definitiv. Or, potrivit judecătorilor, contestația la executare are un obiect limitat. Aceasta poate soluționa incidente apărute în timpul executării, dar nu poate deveni o cale de atac mascată împotriva unei condamnări definitive.

Emilian Eva a pierdut definitiv contestația la executare. În urma hotărârii Curții de Apel București, au rămas în vigoare: condamnarea pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații, pronunțată de Înalta Curte în mai 2023, pedeapsa de 2 ani și 11 luni închisoare cu suspendare și amenda penală de 12.000 lei, confiscările dispuse prin hotărârea definitivă, posibilitatea continuării valorificării bunurilor confiscate, mențiunile corespunzătoare din cazier și celelalte efecte ale condamnării.